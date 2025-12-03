Kdo navleče pásku v reprezentaci? Rýsuje se vícehlavé řešení, ve hře „zástupci“ top trojky
Jednání o tom, jak bude česká reprezentace vypadat během březnového srazu, zase poskočila o kus dopředu. Po stále realističtějším angažmá Jindřicha Trpišovského a velice pravděpodobném využití Edenu má vývoj i situace ohledně českého kapitána. Dle informací Sportu se v hlavách výkonného výboru, který odebral pásku Tomáši Součkovi, rýsuje šalamounské řešení v podobě tří hráčů.
Tomáš Souček v Olomouci tvrdě narazil a následující den přišel rozhodnutím výkonného výběru o kapitánskou pásku. Nutno dodat, na jedno utkání. „Můj názor je takový, že jsme měli reagovat ještě rázněji. Trest byl málo přísný. Za mě byl na spodní hranici mé představivosti,“ překvapil v pondělí Jaroslav Tvrdík.
Samo o sobě už před dvěma týdny vyvolalo potrestání Součka, který se o něm nešťastně dozvěděl od novináře na křtu své knihy, otázky. Co znamená trest na jeden zápas? Když Češi postoupí přes Irsko, navleče pásku v klíčovém finále baráže? Ne, očividně se spíše připravuje půda k tomu, aby páska už zůstala na paži někoho jiného.
„Tohle na programu nebylo. Chceme nejdříve vyřešit otázku trenéra reprezentace a teprve potom tyhle související náležitosti,“ odmítl předseda FAČR David Trunda, že by se na srazu výkonného výběru v Kroměříži situace intenzivně řešila.
Pásku by si předávali tři hráči
Informace Sportu ale potvrzují, že na stole je varianta tří kapitánů, kteří by se střídali. Jména mají reprezentovat (současné či bývalé) zástupce české „top trojky“ a jsou následující: Ladislav Krejčí, Pavel Šulc a Lukáš Provod. Šanci má i Tomáš Holeš. „Je to specifická funkce. Jakým stylem se to bude vybírat, sám nevím, a nesoustředím se na to,“ komentoval možnou kapitánskou roli Provod.
Představa je taková, že by si pásku po zápasech předávali. Na papíře by to určitý smysl dávalo, pokud přijmeme strategii vytvoření větší pospolitosti týmu za pomoci ustanovení lídrů pocházejících ze tří prostředí, která českou reprezentaci zásobují nejvíce. Jak by to ale vypadalo v praxi, je věc druhá. Je těžké si představit, že by Češi pod (dejme tomu) Provodovým dohledem postoupili přes Iry a následně by pásku předal Šulcovi. Kdyby navíc ostrovního soupeře národní tým neporazil, další příležitost k „rotaci“ kapitánů přijde až v červnu, v bezvýznamném přátelském utkání.
Konec roku se blíží a výkonný výbor snad brzy odpoví i na tyto otázky.