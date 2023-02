Kalvach: Plzeň ztrácí šéfa. Bolest ustupuje, jaké má Bílek možnosti?

Kalvacha nešetrně dohrál v úvodní pasáži utkání brněnský záložník Filip Blecha, odnesl to záložníkův pravý kotník. Faul nebyl potrestaný kartou. Olomoucký odchovanec zkusil pokračovat, ale brzy zjistil, že to nepůjde a řekl si o střídání.

„Teď má berle, cítí velkou bolest. Půjde na vyšetření. Kdyby byl na delší dobu mimo, bylo by to pro nás špatné. Věřím, že to nebude tak vážné. Nebyl to na něj úplně ideální zákrok,“ komentoval nemilou situaci chvíli po utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Brno - Plzeň: Zraněný Kalvach se dobelhal na lavičku o berlích Video se připravuje ...

Kalvach zamířil hned po zápase v Brně, který Plzeň po vydařené otočce vyhrála 3:1, na rentgenové vyšetření. Bolest v kotníku postupně ustupovala, hráč se cítil lépe, než v létě 2021. To si kotník zranil v úvodní přípravě proti Domažlicím a mužstvu scházel následující dva měsíce. První zprávy vypadají pozitivně, nicméně klíčový plzeňský záložník ještě musí počkat na výsledky magnetické rezonance. Není ale příliš pravděpodobné, že by stihl nedělní duel proti budějovickému Dynamu.

Plzni vznikl ztrátou klíčového hráče nepříjemný problém. Kalvach v důležitých zápasech prakticky nestřídá, trenéři ho šetří jen zcela ve výjimečných případech. V aktuální sezoně odehrál za klub 29 utkání, zvládl prakticky kompletní porci minut v duelech Ligy mistrů. Přidal ještě tři starty v národním týmu. Řídí střed hřiště, rozehrává standardní situace, v mezihře má v Plzni prakticky nezastupitelnou pozici.

„Kalvy je pro nás nesmírně důležitý. Je fotbalový, má myšlenku, dlouhou přihrávku. Zklidní naši hru,“ zmínil Bílek základní přednosti plzeňské opory. Teď musí spolu s kolegy vymyslet, jak základní kámen svého týmu nahradit. Proti Brnu naskočil Modou N'Diaye a nevedl si špatně. Jde ale o defenzivnější typ hráče, byť na sobě zapracoval, stále má technické nedostatky v mezihře.

V případě ofenzivnější varianty se na pozici šestky k Pavlu Buchovi může zatáhnout Roman Květ, který na podobné pozici nastupoval v Příbrami. Možností je i přechod na tři stopery, pro tento model má Plzeň směrem dozadu vhodné hráče (Jemelka, Pernica, Hejda). Uprostřed hřiště Kalvachovu roli pravděpodobně víc převezme Pavel Bucha, na něhož padne ve větší míře plzeňská rozehrávka.

Nahradit klíčového hráče však pro Plzeň nebude vůbec snadné.