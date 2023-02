Šestka bojuje o záchranu: zlá obrana, Vrbova mise i doping pro Pardubice

Video se připravuje ... Jeden pod gilotinu, dva pod vodu se šnorchlem v puse. V překladu: jeden tým padá přímo, dva si zahrají baráž s druholigisty. To je hrozba. Boj o udržení jede ve fotbalové lize naplno, byť do konce základní části zbývá odehrát jedenáct kol - a k tomu dalších pět v nadstavbě. Jak si vedou celky, jež jsou aktuálně na pozicích značících náležitost ke skupině o záchranu?

11. Brno, 21 bodů Drastický los sráží „flintu“ do skupiny o záchranu. Tři jarní kola, jediný bod, před sebou duely s Baníkem a Bohemians. Na začátku března může jít ve střetu se Zlínem o holý život. „Díváme se především na to, co se děje pod námi,“ netají trenér Richard Dostálek. Brno přitom začalo nováčkovskou sezonu velmi dobře. V půlce září mělo po devíti kolech čtrnáct bodů, v dalších deseti však získalo jen polovinu. Sráží ho zlá obrana, třetí nejhorší v lize, i domácí bilance (osm bodů v devíti vystoupeních). 3x. Tolikrát inkasovala Zbrojovka čtyři branky v jednom utkání (Slavia, Sparta, Plzeň). SESTŘIH: Slavia - Brno 2:0. Vítězná pocta Ciprovi, ze standardky rozhodl Ewerton Video se připravuje ...

12. Jablonec, 20 bodů „Co jsem komu udělal,“ ulevil si trenér David Horejš, když bylo jasné, že do konce jara přišel o tahouna Miloše Kratochvíla. Navíc nemá k dispozici matadora Jana Kroba a čertíka Tomáše Malínského, jemuž chtěl dát velkou roli. Na podzim byl lazaret obdobně rozsáhlý, proto Jablonec strádá. Jako dar přišlo vítězství na Baníku, naopak domácí zbytečná ztráta se Zlínem drží mužstvo v pozoru. 1x. Pouze jednou za posledních devět zápasů skóroval nejlepší střelec týmu Jan Chramosta. SESTŘIH: Baník - Jablonec 1:2. Efektivní hosté, Plavšičova paráda přišla pozdě Video se připravuje ...

13. Teplice, 19 bodů Na jaře nula bodů, jeden vstřelený gól, devět inkasovaných. Před sebou střety se Slavií, Jabloncem a Spartou. „Zase si komplikují situaci, dostávají se do stejných problémů jako vloni,“ připomíná expert Stanislav Levý, že v minulé sezoně Severočeši zapadli až do baráže. Není divu, Teplice na jaro neposílily, přitom k mání byli borci, kteří v klubu úspěšně působili, Jan Fortelný a Mohamed Tijani. „Alfou a omegou je, aby byl náš úzký kádr zdravý,“ ví trenér Jiří Jarošík. Ani to nemusí stačit. 44. Teplická obrana je nejhorší v celé soutěži, tolikrát Severočeši inkasovali. SESTŘIH: Zlín - Teplice 2:1. První Vrbova výhra, Fillo z penalty rozhodl proti svým Video se připravuje ...

14. České Budějovice, 18 bodů V poháru sice Dynamo proskočilo mezi posledních osm mančaftů, v lize se však souží. Vrávorání klubu vedeného nečitelným Vladimírem Koubkem však není překvapení. Zatím nepomáhá ani angažování trenérské dvojice Marek Nikl, Tomáš Zápotočný, která na podzim vyšvihla Příbram na čelo druhé ligy. Dynamo v odvetách třikrát prohrálo, byť především v Plzni ukázalo zajímavé záležitosti. Potíží je střílení branek. Za poslední čtyři duely tým zapsal jedinou - a to byla vlastní plzeňského obránce Václava Jemelky. 18. Tolik gólů Dynamo nastřílelo v devatenácti kolech. Je to druhá nejhorší bilance. SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 2:1. Hrdina Květ, Dynamo vzdorovalo Video se připravuje ...

15. Zlín, 17 bodů Z tuctového celku je jeden z nejsledovanějších. Logicky. Do Zlína dorazil kouč Pavel Vrba, z domovského Přerova to má necelou půlhodinku pohodovou jízdou. Na jaře to (zatím) šlape. Cenná remíza s Baníkem, plichta v Jablonci (tam však mužstvo ztratilo vedení 2:0) a důležitý triumf v souboji s Teplicemi. „To není vůbec špatný vstup do soutěže,“ glosuje Vrba. Nyní však přichází ostrá neděle, Zlínští razí do Pardubic. 3. Zlín uhrál pouze tři vítězství, v tomto směru je nejhorší ze všech účastníků ligy. SESTŘIH: Zlín - Baník 1:1. Vrba začal remízou, v závěru zazářil Rakovan Video se připravuje ...