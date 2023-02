Co ukázala Sparta: Zvednuté rukavice, továrna na energii i Jankto na scéně

Video se připravuje ... Čtyři góly Mladé Boleslavi, šest Bohemians, a nyní tři Jablonci. Sparta i v neděli pokračovala ve střeleckých manévrech z předchozích víkendů, navíc dokonale využila bodového klopýtnutí svých hlavních rivalů. Rázem se tak dostává do pozice, že Slavii i Viktorii pozvolna začíná dýchat za krk. Co všechno nedělní mač se Severočechy ukázal?

Obě rukavice zvednuty Byla to pozlacená pobídka. Za poslední sezonu a půl se stalo teprve podruhé, že šla Sparta do ligového mače s vědomím, že oba její úhlavní soupeři klopýtli. První možnost Letenští nevyužili, loni na startu jara jen remizovali v Českých Budějovicích 0:0. Tentokrát už nepohrdli. Výhrou 3:0 nad Jabloncem obě rukavice ze země poctivě zvedli a svým rivalům se přiblížili na rozdíl pěti, respektive tří bodů. A co víc, sami v posledních třech duelech nasázeli hned třináct gólů. „Byl to dobrý zápas, o tom není pochyb. Dominovali jsme od první do poslední vteřiny,“ mohl s mírem v duši chválit trenér Brian Priske. SESTŘIH: Sparta - Jablonec 3:0. Kombinační extáze Letenských, zářil Haraslín Video se připravuje ...

Haraslín: Tak trochu jiná soutěž Kdo ví, kde by Sparta byla, kdyby velkou část nepromarodil s bolavým kolenem. Lukáš Haraslín hraje v takové formě, že by v tuhle chvíli napříč ligou jen těžko hledal sobě rovného. Jablonec v neděli večer rozšteloval dvěma góly, čímž jen podtrhl své impozantní období. Slovenský reprezentant v posledních jedenácti startech (včetně zimních přípravných zápasů) nasázel jedenáct gólů. Recept, jak ho ubránit? Momentálně nedostatkové zboží… „Při tom jsme se na něj celý týden chystali. Věděli jsme, že si odskakuje do meziprostorů, že ho musíme dostupovat. Vůbec se nám to ale nedařilo, neporadili jsme si s tím,“ musel uznat jablonecký trenér David Horejš. Sparta - Jablonec: Haraslín po krásném ťukesu otevírá skóre! 1:0 Video se připravuje ...

Mladé Boleslavi nasázel dva góly, Bohemians jeden. Přesto to v podání Martina Minčeva nebylo ono. V neděli se střelecky neprosadil, ale odehrál dost možná nejlepší zápas v rudém dresu. Do druhého poločasu vlétl jako uragán, svou ohromnou energií a entusiasmem navrtal všechny spoluhráče. Sparta jako jeden muž vystupňovala intenzitu hry a z Jablonce si dělala trhací kalendář. Spouštěčem tohoto efektu byl právě bulharský mladík. „Podal výborný výkon, nedělá mi to jednoduché. Zaslouží si hrát, ale to je luxus, který máme. Můžeme si vybírat z mnoha výborných hráčů. Nejvíc ho pořád vidím na pozici Kuchty, ale ukázal, že ho můžeme využít i na jiném postu. Chci ho pochválit za výbornou práci," prohlásil Priske. Sparta - Jablonec: Kuchta po Minčevově pobídce trefil tyč!

Kuchtův příslib i bušení do tyčí Dobrá zpráva pro Briana Priskeho: Jan Kuchta byl v ráži. Ano, Severočeši práci domácímu útočníkovi usnadnili, nepřistupovali k němu dost důrazně, jenže byl zkrátka nebezpečný. Dal gól, dvakrát trefil tyč a v mnoha případech brilantně kombinoval s Lukášem Haraslínem, Martinem Minčevem či Lukášem Sadílkem. Najednou působí jako vyměněný, jistě mu pomohl i zásah v minulém kole proti Bohemians. „Už jsem měl samozřejmě i lepší postavení než dřív a balony do těch prostorů šly. Přispěl k tomu i způsob hry Jablonce. Všechno se to sečetlo, jen se ke mně nepřiklonilo štěstí, abych dal víc gólů. V těch dvou situacích jsem vždycky trefil bránu, byl jsem v dobrých prostorech, pohlídal si ofsajd, ale měl prostě smůlu,“ podotkl Kuchta. Jeho trefy a herní pohoda mohou být pro Spartu ve finále rozhodující… Sparta - Jablonec: Kuchta dorazil míč do sítě a trefu oslavil s Janktem! 2:0 Video se připravuje ...

Potlesk pro Jankta Má za sebou nevšední dny. Jakub Jankto v pondělí oznámil coming out. Přiznal, že je homosexuál. Jedinečný okamžik ve sportovním prostředí, po kterém ho podpořili spoluhráči i světové velkokluby jako Chelsea, Arsenal nebo Barcelona. Důležitá byla i otázka, kdy se sparťanské křídlo znovu objeví na hřišti. Naposledy totiž hrál v přípravě, na úvod jara v Olomouci zůstal jen na lavičce, další možnosti mu zhatila viróza. Proti Jablonci se však dočkal, v 70. minutě nahradil Jana Kuchtu. Fanoušci na Letné mu zatleskali, poté vyvolávali jeho jméno, než je přerušil gól Lukáše Haraslína. „Řekl jsem mu, že jsem rád za něj, jak ho fanoušci přijali. Nebylo to pro něj jednoduché, ale od toho jsme tým a má nás v kabině, abychom ho podpořili, že s tím šel ven. Nevidím v tom žádný problém,“ řekl po zápase Kuchta. Sparta - Jablonec: Jankta vyvolávají tribuny, založil akci na Haraslínovu trefu na 3:0! Video se připravuje ...