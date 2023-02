POLEMIKA: Patří Santos do základu? Má potenciál vs. Není na něj spoleh

Eduardo Santos, to je velké téma . Brazilský stoper Slavie v úvodu jara odehrál čtyři kompletní zápasy, pořád ovšem nepůsobí jistým dojmem. Naposledy chyboval i v Teplicích, kde Pražané jen remizovali 1:1. Otázka proto zní jednoduše - měl by Santos zůstat i nadále v základní sestavě Jindřicha Trpišovského? Přečtěte si POLEMIKU redaktorů deníku Sport a serveru iSport.cz.

Jan Vacek – ANO

Přitažlivost potenciálu

Předně: tohle nemá být obhajoba jarních výkonů Eduarda Santose, které se zatím ani náhodou neblíží úrovni, kterou Slavia na tomto postu vyžaduje. Dovedu si představit, že drtivá většina sešívaných fanoušků by brazilského obránce dávno odstavila. Přesto si myslím, že by to byl ukvapený krok.

Ano, Santos dělá laciné chyby. Na hřišti působí laxně a bohorovně, jako by svou práci měl naprosto na salámu. Zároveň ale čas od času dokáže nabídnout i naprosto elegantní řešení obranné situace, kdy člověk jen žasne. Jsou to záblesky obřího potenciálu a těžkého nadstandardu.

Bohužel pro Slavii (i hráče samotného) je ovšem stále výrazně zastiňují ony excesy a chyby. Možná ale právě to vědomí, jaký by Santos mohl být hráč, žene Jindřicha Trpišovského do situace, kdy mu znovu a znovu dává šanci. A věří, že najde způsob, jak z vytáhlého stopera vymáčknout maximum.

Santosovi by nepochybně pomohlo, kdyby vedle sebe měl někoho, o koho se může opřít. Jistotu. Stabilitu. Pilíře, které zosobňoval naposledy Ondřej Kúdela. Po jeho odchodu Slavia nikoho takového nemá. Igoh Ogbu se teprve rozkoukává a Aiham Ousou s Tarasem Kačarabou mají kolikrát dost starostí sami se sebou.

V Plzni takovou oporu našel v Lukáši Hejdovi. I proto na západě Čech působil mnohem jistějším dojmem, byť řadu zápasů odehrál na pravém bekovi. V Edenu Santos tenhle servis zatím nemá.

Pokud Slavia najde cestu, jak mu pomoci, může to klubu násobně vrátit. Ostatně, i v případě takového Michaela Ngadeaua nějakou dobu trvalo, než do sebe vše zapadlo…

Radek Špryňar – NE

Na Brazilce není spolehnutí

Jarní část sezony pomalu míří k vrcholu, zásadní titulová klání se blíží. Konkrétně Slavia už za necelé tři týdny vyzve Plzeň, už v neděli hostí Slovácko, kompaktní mužstvo dávající na odiv vypracované svaly. Je potřeba cizelovat hru, vymést průměrnost, spolehnout se na fungující vazby v základní sestavě. Nyní musí být všechno tip ťop, jinak hrozí pád do fatálních problémů. A přesně proto by realizační tým sešívaných měl vynechat Eduarda Santose ze svých plánů.

Začátek jara měl sloužit k Brazilcově renesanci, k nápravě slabého podzimu. Utkání s mužstvy patřící k horší polovině ligy měl zvládnout s noblesou, jistotou, upoutat sebevědomým projevem a neutuchajícím chtíčem dokázat všem, že první polovina ročníku byla jen důsledkem sady špatných okolností.

Santos ale nic z toho neukázal. Vrcholem byl zápas v Teplicích, kde byl ošklivě cvičen Gningem i Vachouškem juniorem. Problém je v Brazilcově hlavě. V prazvláštním mentálním nastavení a z něho pramenícím šlendriánství podávající si ruku s laxností a s jakousi – bohužel očividnou – nezúčastněností.

Přitom Santos umí fotbal sakra dobře. Čas od času předvede dokonalé řešení obranné situace, takřka erupci geniality, v mžiku ale vychladne a spadne do módu, kdy se spoluhráči obávají, co na trávníku provede. Stejně tak celá lavička v čele s trenérským štábem.

I po dvacátém kole tak platí, že na Santose není stoprocentní spolehnutí. Proto by už v neděli měl být mimo sestavu a práci na bojišti by měl Trpišovský svěřit jiným. Buď vyzkoušené dvojici Ousou – Kačaraba, či nerozehraného Ukrajince nahradit svědomitým Ogbuem.