Proti Slavii je každý hrdina, sjel Grigar své Teplice. Na sněhu trpí všichni

V sobotu to začalo. Na hřiště nachystané pro nedělní duel FORTUNA:LIGY se začala valit sněhová deka. „Kalamita. Přitom jsme se na něco chystali,“ ucedil jablonecký kouč David Horejš. Ano, s týmem chce hrát kombinačně, jak se říká moderně.

V neděli to bylo jinak. „Vezmete si špunty dvacítky a stejně se neodrazíte,“ glosoval teplický brankář i kapitán Tomáš Grigar. „Byla to taková válka,“ přidal se jeho nadřízený, trenér Jiří Jarošík.

No, s druhým pánem lze mírně polemizovat. A to ze dvou důvodů.

Tím prvním je výkon domácího Jablonce, který i na hřišti pokrytém sněhem, později rozbitém, podal velmi slušný výkon. Vlastně v mančaftu nenajdete hráče, který by si zasloužil kritiku.

Důkaz lze vypozorovat v zápise. Horejš střídal v 62. minutě mladíka Michala Černáka, jenže tomu se zakousl stehenní sval. Jinak provedl změny až v samém závěru, nechtěl sahat do šlapajícího souboru. „Před klukama smekám. Byli jsme lepší, chytřejší, vyhráli jsme zaslouženě,“ hodnotil kouč. „Je to tak,“ přitakal kolega Jarošík.

Jistá dvojice však z libě pracujícího stroje vystupovala. Útočníci Jan Chramosta s Václavem Sejkem byli klíčem k vítězství. První zapsal bilanci jednoho gólu (skóroval poprvé od konce října) i asistence, druhý na tom byl ještě lépe v první komoditě. Na druhou stranu Chramosta byl viditelnější ve hře. Jeho lehké nohy na šíleném terénu kralovaly. Neměl problém se změnou směru, vedením míče, hosté z něj byli paf.

Sejk k němu přesně zapadl. Navíc se trefil dvakrát proti klubu, kde nakoukl jako host ze Sparty (v Jablonci je ve stejné pozici) do ligy. „Na podzim jsme tam prohráli, to pro mě bylo těžké. Větší motivace byla, ale spíš šlo o to, že jde v zápase o všechno,“ připomněl Sejk důležitost souboje.

Jablonec měl před ním v tabulce stejně jako hosté dvacet bodů. Nyní se maličko utrhl, naopak žlutomodří se dál topí. I proto jsme u druhého faktoru, proč lze polemizovat se slovy kouče Jarošíka. Ze strany Teplic utkání rozhodně nebylo válka. Hosté byli odevzdaní od první minuty. Ani po snížení na 1:3 nebylo pochyb, že domácí dojdou pro tři body.

Přitom před týdnem obrali Tepličtí o body Slavii. Doma uhráli slavnou remízu 1:1. „Jo, to je každej hrdina, když se hraje se Slavií,“ nebral si servítky Grigar. „Je tam deset tisíc diváků, proto se všichni vydali. Pak hrajeme se Zlínem a Jabloncem, vyrovnané zápasy nezvládáme. V hlavách to máme špatně,“ rozčílil se. „Jablonec chtěl víc,“ přihodil Jarošík.

To je drsná obžaloba.

Rozhodčí: Trpí všichni

Rozjet zápas? Neukončit ho? Přerušit? Mnohé otázky se sypaly ohledně souboje Jablonce s Teplicemi na suitu rozhodčích vedenou Pavlem Orlem, mladým pánem z Vysoké nad Labem u Hradce Králové.

Důvod byl zřejmý, sever Čech zasáhly sněhové nálety, takové bílé vánoce na konci února. Proto se - logicky - před nedělním utkáním řešilo, zda se vůbec bude hrát. Zásadní slovo má ve verditku právě hlavní rozhodčí.

„Vzhledem k okolnostem jsme plochu kontrolovali, muselo se zjistit, zda zaručuje možný průběh utkání,“ popsal Orel, co se dělo po příjezdu do Jablonce. „Ideální nebyla, ale způsobilá ano,“ rozhodl následně.

Během první půle se však na plac, který pomáhal s hrablem v ruce dávat dokupy i toho času zraněný domácí matador Jan Krob, znovu začala snášet bílá pohroma. Sudí několikrát s kapitány Tomáši Grigarem a Hübschmanem konzultoval, jak se zachovat.

Ve 13. minutě byly vytaženy žluté balony, ve 37. přišlo přerušení. „Nebyly viditelné čáry, proto nebyl zajištěn regulérní průběh,“ vysvětlil Orel. Shrnovače pomohly, střetnutí se zase rozjelo - a nakonec dospělo až k vítěznému konci pro domácí.

Jedna otázka se však nabízela: Má vůbec smysl hrát za každou cenu? „Osobně si myslím, že trpí všichni, diváci, hráči i rozhodčí,“ vyznal se Orel. „Není to ideální, ale já nejsem ten, kdo by s tím mohl cokoli dělat.“