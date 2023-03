Útok na Nitu. Kustod mstil „pozdravy“ fanouškům Baníku, dostal červenou

Už během duelu létaly z lavičky hostů na hřiště invektivy. Trenéru Pavlu Hapalovi se například nepozdával jeden aut, který odmávala Lucie Ratajová, asistentka hlavního sudího Petra Hocka. Podle ní míč nevylétl mimo hrací plochu. „Vždyť to vidím,“ ukazoval kouč směrem k blonďaté rozhodčí.

Vrchol přišel až po závěrečném hvizdu. Pardubický gólman Florin Nita, společně s dalším matadorem Pavlem Černým nejlepší muž na hřišti, chytal druhou půli před tribunou patřící Baníkovcům. Těch dorazilo klasicky několik stovek, fandili urputně a dá se říct, že velmi slušně.

Přesto přišel zádrhel. „Viděl jsem jen, že Nita zdraví naše diváky. Ale nemůžu říct jak,“ popsal Hapal. Rumun vyslal směrem ke kotli pár gest, schytal ostré nadávky. „Cikáne,“ znělo stadionkem.

Navíc přišla msta. Z lavičky hostů vyrazili náhradníci vedeni obráncem Jaroslavem Svozilem a také kustodem Radkem Havalou. Ten byl vyloučen. Sudí do zápisu vysvětlili: „Vstoupil na hrací plochu a prudce vrazil do brankáře domácích.“

Situace se uklidnila poměrně rychle, pomohl také zaskakující trenér Pardubic David Mikula. „Nemyslím, že by to bylo něco divokého. Vůbec nevím, co se stalo, byla tam nějaká komunikace, ale bylo to spíš takové postavit se za Florina,“ vysvětloval.

Akce to vskutku byla blesková, trenérovi se nelze divit. Nita opět zachytal výborně, především v první půli zastavil neuvěřitelně šanci Srdjana Plavšiče. K tomu lapil několik těžkých centrů, klidnil mužstvo.

Domácí byli o něco lepší, útočnější, navíc dali epesní gól. Nůžkami se trefil Černý. „V mém věku už nemá cenu dávat šeredné góly,“ chechtal se. Hosté vyrovnali z penalty, prosadil se expardubičák Cadu - a klasicky neslavil.

„Byla to spravedlivá remíza,“ shodli se oba trenéři Hapal s Mikulou.

Pardubice - Baník: Černý výstavními nůžkami otevřel skóre! 1:0 Video se připravuje ...