Teplice po Spartě vyhodily Jarošíka. Musíme se nastartovat, říká Řepka

Už před utkáním Tepličtí věděli, že Zlín a Pardubice jsou k nim zase o bod blíž. Tempo se stupňuje, zápasy ubývají a Severočeši se dostávají do krizové situace. Ven z ní už je nedostane Jiří Jarošík. Porážka 1:4 se Spartou pro něj byla na lavičce Severočechů v nejbližší době poslední.

Hned jak teplický trenér domluvil na tiskové konferenci, vedení klubu informovalo, že v pozici hlavního kouče u mužstva skončil. „Jiřímu Jarošíkovi jednoznačně patří poděkování za to, co s týmem dokázal, jenže úvod jara se mužstvu hrubě nevydařil výsledkově ani herně a naším prvořadým úkolem je nyní nastartovat tým před sérií důležitých zápasů, které nás čekají,“ uvedl pro klubové stránky ředitel klubu Rudolf Řepka.

Teplice jsou na dně, poslední ligovou výhru slavily loni v polovině listopadu proti Liberci. Před důležitým domácím utkáním proti Brnu navíc schytaly debakl na Spartě. Veškeré naděje na letenský zázrak rozstřelil útočník Abdallah Gning.

Senegalský útočník si po pětatřiceti minutách za stavu 0:2 nejprve zasloužil žluté napomenutí za zákrok na Filipa Panáka, vzápětí projevil hlasitou nespokojenost s verdiktem hlavního rozhodčího Ondřeje Berky a nad hlavou potěšil pískající fanoušky Pražanů potleskem.

Výsledek? Gning putoval ze hřiště. Celá akce trvala dvacet sekund. „Byl to nejdůležitější moment zápasu,“ zdůraznil Jarošík.

Severočeši tak měli před sebou nadlidský úkol. V deseti lidech bránit rozjetou Spartu… „Pak už se to jenom dohrávalo. Pro Spartu to byl tréninkový zápas. Rozhodlo to, i když jsme už prohrávali,“ poznamenal Jarošík. Přesto byl na Gningovu adresu zdrženlivý. „Jsme teď v emocích, nemá cenu se k tomu vracet. Máme den volno, pak si k tomu něco řekneme. Ale udělal velkou chybu a určitě tým oslabil,“ líčil.

Už ne. Jarošík s jistotou s Gningem fatální zkrat řešit nebude. Stejně tak je stoprocentní, že Gning nezasáhne do zápasu proti Brnu. „Je to pro Teplice důležitý hráč. Proti Brnu je to stěžejní zápas a bude se hrát bez něj. Nevím, co na to mám říct…“ kroutil hlavou Jarošík.

Čí starost to nakonec bude? Je velmi pravděpodobné, že tým převezme Zdeňko Frťala, bývalý kouč Varnsdorfu, Hradce Králové, Jablonce, nebo i právě Teplic. Tam dřív dělal asistenta Michalu Bílkovi a Jiřímu Plíškovi, nyní zde působí jako šéftrenér klubové akademie.

Uvidí se v pondělí…