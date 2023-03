Sparta vs. Teplice: Kuchtův vzestup, Gningova chvíle hrůzy i ukázka síly

Video se připravuje ... Pátá ligová výhra v řadě, popáté za dodržení kvóty minimálně tří nastřílených gólů. Sparta v pohodovém tempu v sobotu večer vyřídila Teplice a s nimi i kouče Jiřího Jarošíka, jenž byl ihned po porážce 1:4 odvolán. Manko na druhou Viktorii Plzeň navíc srazila na jediný bod. Co všechno zápas ukázal?

Manko na Viktorku Je to kalup. Možná větší, než si na Letné vůbec dokázali vysnít. Stačilo šest jarních kol a Sparta už dýchá aktuálně druhé Plzni na krok. Ze zimního šestibodového manka je rázem jediný bodík. Tedy prakticky nic. Pražané totiž na sobotní plzeňskou plichtu 1:1 se Sigmou zareagovali pohodovou rozborkou Teplic. „Netrávím moc času tím, abych řešil, jakou ztrátu máme na jiné soupeře. Samozřejmě sleduju zápasy napříč ligou, ale moje koncentrace míří na náš tým, na naše hráče. Naší ambicí je vyhrát co nejvíc zápasů. Vím, že máme kvalitu, aby se nám to povedlo. Není pro mě ale tak důležité, jak si vedou ostatní týmy. Tedy do momentu, než hrají proti Spartě,“ zůstal přesto ledově klidný trenér Brian Priske. Sparta - Teplice: Čvančara doklepl povedený roh do sítě, 2:0 Video se připravuje ...

Kuchta: Hubenější, gólovější, lepší Čekala. Určitě déle, než by sama chtěla. Trpělivost se ale Spartě vyplatila. V Janu Kuchtovi má nyní konečně tolik vzývané ofenzivní kladivo. Po ospalém podzimu se reprezentační střelec na jaře rozehrál do báječné formy. V týdnu dvěma góly sestřelil ve čtvrtfinále MOL Cupu Slovan, v sobotu to samé zopakoval proti Sklářům. Rázem je tak pouze v lize na kótě osmi branek, k tomu můžeme připočíst i tři asistence. „Je to výsledek práce více lidí. Nejvíc jí odvedl sám Kuchtič. Hodně na sobě pracuje, shodil pár kilo a fyzicky je na tom skvěle. Hodně se mu věnuje asistent Lars Friis, který má na starost i další útočníky. Pracujeme i na nejmenších detailech, aby se hráči individuálně zlepšovali. Kuchtič od Vánoc dává góly, připravuje šance pro spoluhráče. Potřebujeme, aby si tuhle výkonnost držel,“ prohlásil Priske. Sparta - Teplice: Kuchta senzační trefou zvyšuje už na 4:0! Video se připravuje ...

Rotace jako demonstrace síly Není to jeho obyčej. Když nemusí, Brian Priske složením základní sestavy pro ligové zápasy nešíbuje. Tentokrát udělal výjimku. V reakci na náročnou středeční partii U Nisy dopřál odpočinek kapitánovi Ladislavu Krejčímu i důležitému středopolaři Kaanu Kairinenovi. Na kompaktnosti Sparty se to ale nijak neprojevilo. Filip Panák i Qazim Laci odvedli nadstandard, tým náramně šlapal i přes zmíněné rošády. A to je směrem k dalšímu průběhu sezony zřejmý signál, že Sparta v současné chvíli rozhodně má kde brát. „Máme teď opravdu velmi silný tým. Není jednoduché vybrat základní jedenáctku. Potřebujeme tu mít konkurenci i soutěživost, ale zároveň se musíme postarat o to, aby každý hráč porozuměl roli, jakou má. A mohl si tak udržet soustředěnost do práce. V tomto směru si nemohu stěžovat,“ pochvaloval si letenský kouč. Sparta - Teplice: Břevno a gól! Sörensen pojistil vedení domácích, 3:0! Video se připravuje ...

Gningových 20 vteřin: žlutá, červená, sprcha Za dvacet sekund se toho zase tolik stihnout nedá, Abdallah Gning se však na Letné pořádně vyznamenal a definitivně srazil šance Teplic na bodový zisk. Senegalský útočník si po pětatřiceti minutách za stavu 0:2 nejprve zasloužil žluté napomenutí za zákrok na Filipa Panáka, vzápětí projevil hlasitou nespokojenost s verdiktem hlavního rozhodčího Ondřeje Berky a nad hlavou potěšil pískající fanoušky Pražanů potleskem. Výsledek? Gning putoval ze hřiště. „Byl to nejdůležitější moment zápasu,“ zdůraznil už bývalý trenér Jiří Jarošík. Severočeši tak měli před sebou nadlidský úkol. V deseti lidech bránit rozjetou Spartu… „Pak už se to jenom dohrávalo. Pro Spartu to byl tréninkový zápas. Rozhodlo to, i když jsme už prohrávali 0:2,“ poznamenal. Přesto byl na Gningovu adresu zdrženlivý. „Jsme teď v emocích, nemá cenu se k tomu vracet. Ale udělal velkou chybu a určitě tým oslabil.“ Sparta - Teplice: Nepochopitelný zkrat. Gning po žluté dostává hned i druhou a jde do sprch Video se připravuje ...