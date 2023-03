Spokojený Priske: Pořád jsme hladoví, jdeme správným směrem. Chválil útok

Teplota u bodu mrazu, sníh (ovšem velmi kvalitně připravená plocha), zaplněné ochozy soupeřovými fanoušky. Spartu v sobotním hitu na Baníku nečekaly vůbec jednoduché vstupní podmínky. Rozjetí Pražané si s nimi ale poradili s grácií. Ostravského rivala vyřídili po dalším velmi solidním výkonu 3:0, odškrtli sedmou soutěžní výhru v řadě a dál šlapou do svých rivalů v čele tabulky. „Chtěli jsme přijet hladoví, což se nám povedlo. Je to pro nás skvělé vítězství,“ měl znovu důvody ke chvále trenér Brian Priske.

Zápas na Baníku jste až na závěr první půle měli pod kontrolou. Dali jste tři góly, měli celou řadu dalších velkých šancí. Byla to optimální ukázka, jak by Sparta měla zvládat venkovní duely?

„Pokud se podíváme na výsledek a góly, které jsme nastříleli, k tomu čisté konto, mentalitu hráčů, tak určitě ano. Chtěli jsme přijet hladoví, což se nám povedlo. Tvrdě jsme to odpracovali a můžeme být spokojení. Byl to od nás dobrý zápas a máme skvělé vítězství. Je ale pravda, že jsme tu mohli sedět i s opačným pocitem. Baník měl své šance, ale brankář nás v důležitých momentech podržel.“

První dvě branky jste vstřelili po vynikajícím presinku. Soupeř má s výstavbou hry dlouhodobě problémy, chtěli jste této jeho slabiny využít?

(Pokyvuje hlavou) „Viděli jsme poslední zápasy Baníku, pouštěli jsme si i podzimní pohárové utkání, které jsme tu hráli. Snažili jsme se hráče připravit co nejlépe. Chtěli jsme být agresivní v presinku a celkově hrát tak vysoko, jak to jen bude možné. Je to jeden ze základních atributů naší hry. Jsem rád, že se nám tahle práce vyplácí. Hráči to vnímají. Ať už to byli Kuchta, Haraslín, Sadílek nebo Čvančara, odvedli v presinku výbornou práci. Jsem naprosto spokojený.“

Apeloval jste na hráče v poločase, aby se neopakovala situace z duelu ve Zlíně, kde jste ve druhé půli zbytečně hazardovali s vysokým náskokem?

„Vyloženě ke Zlínu jsme se nevraceli. Cítili jsme, že jsme v závěru prvního poločasu nad utkáním trochu ztratili kontrolu. Bylo tam několik centrů a balonů do naší šestnáctky. Bavili jsme se o tom, že nesmíme hrát nízko, čekat a pouze bránit výsledek. Chtěli jsme být aktivní, dál hrát vysoko a udržet si intenzitu. Mám radost, že se nám to povedlo.“

Baník vsadil na vysoké útočníky Ladislava Almásiho s Jiřím Klímou, budete chválit stopery, jak si ve vzdušných soubojích vedli?

„Byl to důležitý aspekt zápasu. Jsou to dobří útočníci, vysocí a silní. Naši stopeři si s tím poradili skvěle, hráli klidně a velice chytře. Jsem s nimi moc spokojený.“

Zmínil jste podzimní utkání v rámci MOL Cupu. Jak se od té doby Sparta změnila?

„Nemyslím si, že by ta změna byla nějak zásadní. Evidentní je, že jsme začali být mnohem lepší v ofenzivě. Když jsme tu hráli na podzim, bylo to asi třetí utkání po přechodu na systém 3-4-3. Před Vánoci jsme neměli moc prostoru se věnovat útočné složce. Teď na ní pracujeme neustále, jsme v tom silnější. Propojení mezi hráči je lepší, cítí se na svých postech komfortněji. Naši tři útočníci navíc dávají spoustu gólů.“

Vnímáte, že se možná trochu mění pohled na současnou pozici Sparty, pokud jde o boj o titul? Sbíráte přesvědčivé výhry, střílíte spoustu branek, tým má jasnou herní tvář.

„Cítím, že jsme na správné cestě. Naše hra má vysokou úroveň. Očekávání jsou ve Spartě vysoká od začátku, proto jsme tady. Já především doufám, že budeme i nadále hrát dobrý fotbal. Musíme si udržet koncentraci na naší práci a pokračovat v tom, co se nám na jaře daří. Tedy držet disciplínu a kvalitu.“