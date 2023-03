Kalvachův návrat, pak trest: Tlak Slavie byl enormní, nevydrželi jsme

Na jeho přítomnost v sestavě se plzeňská Viktoria hodně upínala. Lukáš Kalvach (27) se dal dohromady ze zranění kotníku a po více jak měsíční pauze skočil do těžkého zápasu na Slavii. První poločas zvládl výborně, po přestávce stejně jako jeho spoluhráči nedokázal čelit nástupu domácího souboru a musel přijmout porážku 1:2. „Zkazilo mi to návrat,“ připustil při hodnocení utkání. Reprezentační záložník ale dostal čtvrtou žlutou v ligové sezoně, což znamená stopku pro další kolo proti Bohemians.

Proč vám nevyšo utkání na Slavii?

„Zápas jsme začali tak, jak chtěli. Dobře jsme bránili a Slavii do ničeho nepustili, navíc jsme přidali branku, což nám pomohlo. Ve druhém poločase jsme dostali brzy gól, tlak Slavie byl enormní a nevydrželi jsme to.“

Nehráli jste příliš pasivně?

„Jak jsem říkal – chtěli jsme dobře bránit a hrozit z brejků, ale nedařilo se nám po zisku držet míč, Přicházely ztráty, postupně to pro nás bylo čím dál složitější. Po vyrovnání Slavie vzrostl její tlak, zvýšili si sebevědomí, tím to pro nás bylo těžší a nedařilo se nám.“

Kdy jste se rozhodl, že půjdete do zápasu po zranění kotníku?

„Nějakou dobu už jsem trénoval, během týdne jsme se domluvili, že budu hrát. Trenér mi dal důvěru, jsem rád, že kotník drží. Bohužel zápas nám nevyšel a zkazilo mi to návrat.“

Dalo se tlaku Slavie čelit lépe?

„Určitě to asi šlo. Chtěli jsme takhle bránit i stav jedna jedna. Bohužel se nám po zisku nedařilo podržet míč a šli jsme hned do ztráty, pak je to hodně těžké. Slavia má kvalitu, zatlačila nás a nemohli jsme se z toho dostat.“

Jak velkou komplikací je ztráta na Slavii v boji o titul? V tabulce jste klesli na třetí místo.

„Chtěli jsme utkání zvládnout, ale určitě to není ztracené, zbývá ještě hodně kol do konce (7), pak ještě nadstavba. Určitě nic nevzdáváme, čtyři body nejsou moc velká ztráta na čelo. Musíme se připravit na další zápas, abychom se udrželi na špičce tabulky.“

Jak se vám hrálo po čtyřzápasové pauze?

„Cítil jsem se dobře, kotník drží v pohodě. Ke konci jsem už byl fyzicky vyčerpaný, běhání bylo v zápase hodně, ale to k tomu patří. Bohužel jsem dostal čtvrtou žlutou, musím si to v dalším kole proti Bohemians odstát. Věřím, že já i celý tým budeme po reprezentační pauze ve stoprocentní formě, abychom zvládli závěr ligy co nejlépe.“