Šéf Canal+: Chceme vysílat další atraktivní soutěže. Doma i v zahraničí

Když koupíme, zvládneme díky nadnárodní spolupráci i vyrobit. To je vzkaz společnosti CANAL+, jež se hodlá zamíchat do byznysu s TV právy na fotbalovou ligu (a hokejovou extraligu). „Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem skupiny s jinými fotbalovými ligami, například polskou Ekstraklasou, by to neměl být problém,“ říká Ladislav Řeháček, viceprezident CANAL+ Luxembourg pro Česko a Slovensko.

V jaké šíři byste měli zájem o práva nabízená v tendru LFA?

„Jako potenciální vysílatel jsme poměrně flexibilní a po konzultacích s kolegy z jiných zemí mohu potvrdit, že skupina CANAL+ je i lokálně schopna pracovat s různými scénáři, včetně částečného sdílení práv s volně šířenou televizí. Těch variant může být skutečně mnoho. Jde o to, jak budou nastaveny priority na straně vlastníka práv.“

Nakolik byste si byli jisti rentabilitou takové investice?

„Mluvit v případě rentability o jistotě je samozřejmě vždy trochu složité. Řekl bych to spíše tak, že tento krok nám dává smysl dlouhodobě a jako součást nějaké širší strategie nejen v oblasti sportovních přenosů, ale i vlastního obsahu jako takového. Případná nabídnutá cena bude samozřejmě odrážet naše očekávání ohledně budoucího zisku a souvisejícího rizika.“

Byli byste schopni takovou soutěž, jakou je FORTUNA:LIGA, skutečně technicky a personálně pokrýt?

„Obecně ano. Zatím sice přesně neznáme technické požadavky, protože se mohou proti současnému stavu změnit, ale vzhledem k dlouhodobým zkušenostem skupiny s jinými fotbalovými ligami, například polskou Ekstraklasou, by to neměl být problém. Bude to spíše otázka nějakého času na přípravu a produkčních nákladů, které se samozřejmě budou promítat do ceny, kterou budeme ochotni nabídnout za samotná práva.“

Nakolik je pro vás český region či trh zajímavý z hlediska celkové strategie a jak se na něm chcete případně rozvíjet?

„Česko-slovenský trh pro nás určitě zajímavý je. To je do značné míry dáno naší velmi silnou pozicí v oblasti agregace (sídlení) a šíření televizního obsahu v obou těchto zemích, pro což dnes používáme především značky Skylink a freeSAT. V souladu se strategií skupiny CANAL+ se ale chceme výrazně profilovat i jako dodavatel našeho vlastního obsahu, především sportovních přenosů, filmů a seriálů. Minulý rok v létě jsme přišli se sportovním programem CANAL+ Sport, v předminulém týdnu jsme spustili nový akční program CANAL+ Action. Další kroky budou následovat ještě v průběhu letošního roku. Pokud se ptáte primárně na sport, naším cílem je rozšířit záběr o další atraktivní soutěže, a to jak místní, tak zahraniční nebo celosvětové.“