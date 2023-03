Koubek po Spartě: Devátá červená? Někdy používáme srdce, ne rozum

Prohráli jste se Spartou, doma už pošesté v řadě. Je hlavní příčinou brzká červená karta?

„Věřili jsme si, že můžeme uspět. Víme, že taková utkání umíme hrát. Měli jsme exaktní plán, jak Spartu eliminovat. Myslím, že nám to do nešťastného okamžiku vycházelo. Bohužel Kučera se nechal už ve dvacáté minutě vyloučit v přemíře snahy a horlivosti. Nesmyslně dohrával hráče. Od té doby to pro nás bylo komplikované a složité. Přesto musím hráče velmi pochválit. Přežili jsme šance soupeře, jeden chybějící muž v naší sestavě se však projevoval. Postupně síly ubývaly, ve hře nás až prakticky do poslední minuty držel gólman Bajza. Pak Sparta přidala druhý gól. Ještě za stavu 0:1 jsme měli jednu příležitost, Kuba Rada ale střelu málo utáhl.“

S červenou kartou souhlasíte?

„Taková je doba… Nemůžu být ale konkrétní, zákrok jsem ještě neviděl na videu. Je trend přísněji posuzovat takové fauly, vlastně už od té doby, co liga začala. Tím nechci omlouvat zákroky podobného charakteru, ale musím se na to ještě podívat.“

Je to vaše už devátá červená karta v sezoně ve čtyřiadvaceti zápasech. Není to přespříliš?

„Zdůrazňujeme to při každé přípravě. Navíc naše oslabení nejsou na závěrečných deset minut, ale často přicházejí velmi brzo. Prostě někdy použijeme srdce namísto zdravého rozumu. Pracujeme s tím, štve nás to. Stále si říkáme, že musíme hrát bez faulů, bez karet. Ale vždycky máte nějakou úroveň kluků, a my jsme v lize ještě nezkušení.“

Po disciplinárním trestu jste do branky opět poslal Pavola Bajzu. Bylo to správné rozhodnutí?

„Určitě. Po vyloučení s Jabloncem jsme cítili, že Pavola musíme podržet. V kabině jsem ho chválil, potvrdil svoji výkonnost. Nedostal gól v Ostravě, pak jeden v Mladé Boleslavi a následně přišel nešťastný Jablonec… Chytal Reichl, měl smůlu, zkolabovaný poločas s Jabloncem odnesl čtyřmi brankami, neměl štěstí ani ve Zlíně. Měli jsme pocit, že do branky musí zpátky Bajza.“

V základní sestavě se poprvé objevila útočná trojice Kubala, Vašulín, Koubek. Jak jste byl spokojený s jejich spoluprací?

„Už se na hřišti potkali ve Zlíně, kdy v tomto složení zápas dohrávali. Je to nyní naše trio. Začali společně takto fungovat. Myslím, že rozhodně neřekli poslední slovo. Kdybychom byli kompletní, Spartu by potrápili víc.“

Kubala s Vašulínem hrají po delších zdravotních výpadcích. Mají ještě kondiční handicap?

„Kubala měl dnes hodně obranných úkolů, chtěli jsme, aby atakoval rozehrávku Sparty. Kondiční deficit odstranil. Neříkám, že všechno splnil správně, ale odehrál slušný zápas. Vašulín byl do poslední chvíle nebezpečný, což vypovídá o jeho kondici.“