Krejčí na stoperu musí přidat. Jaká je (ne)pozice Hapala v Baníku?

Vitík, Sörensen, Krejčí. Zatažením posledně jmenovaného ze zálohy do obranné linie získala Sparta stabilní defenzivu, která významně přispívá k dobrým jarním výkonům celého týmu. „Ladislav Krejčí ale musí být – a bude – lepší. Jeho výkonnost není na úrovni, jakou měl před zdravotními problémy,“ všímá si nicméně redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jan Vacek v novém díle pořadu „Podry & Vacíno“. „Evidentně není úplně v pohodě; ani fyzicky na tom není tak, jak by potřeboval, byť to nějak zvládá. Ze tří stabilních stoperů na mě působí nejmíň jistě a skoro bych se bavil o tom, jestli by Sparta s Filipem Panákem nebyla ještě pevnější a třeba i elastičtější do výstavby hry, než s Láďou Krejčím,“ doplňuje Vacek.