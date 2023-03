Hašek: Priske hraje fér, ve Spartě se z toho nepo... Slavia má v očích prach

Před startem ligového jara byly trenérské karty rozdané jasně: Jindřich Trpišovský ve Slavii a Michal Bílek v Plzni se měli bavit tím, jak nachytat toho druhého v boji o titul, a letenský Brian Priske to uctivě pozorovat z dálky. Jenže po 24. kole je definitivně vše jinak: první dva řeší těžké trable a ten třetí se směje, protože Sparta je druhá jen o skóre. Bílek sice v pondělí dostal fotbalový „metál“, ovšem také už mohl být Trenérem roku bez angažmá. O situaci šéfů laviček a jejich týmů také hovoří v dalším díle videomagazínu LIGOVÝ INSIDER bývalý kouč Sparty či Bohemians Martin Hašek. „Je jako vyfouknutý balonek z pouti,“ prohlásil o Priskem loni v září. „Ty kvalitní se dají dofouknout. A to je jeho případ,“ usmívá se nyní.

Hašek sám zažil, pod jakým náporem se na Letné pracuje, poznal, co je klíčové pro úspěch. V téhle sezoně to okusil dánský kouč a po perném podzimu ukázal, že umí sladit sparťanský orchestr tak, aby jednotlivé nástroje přestaly vyluzovat falešné tóny. „Ve Spartě je nesmírně složité prostředí z hlediska interpersonálních vztahů a tlaků. Trenér to musí zvládat, aby se nepo... A Priske to zvládl,“ míní Hašek. Popisuje při tom, díky čemu se to kouči ze severu mohlo povést.

Na hřišti se vše odrazilo v sérii osmi vítězných soutěžních utkání. „Nevidím tam žádnou kouzelnou hůlku, spíš umožnil svým působením klukům přiblížit se tomu, na co zhruba mají,“ říká na Priskeho adresu Hašek, byť jedním dechem dodává: „Nejsem přesvědčen o tom, že by Spartu někam posunul, že už teď hrají mezinárodní fotbal, to ne. Teprve uvidíme...“

Jestliže Priske dostal tým na level, že může reálně uvažovat o titulu, konkurenční Slavia se potýká s přibývajícími zádrhely. Mnohé si přitom vyrábí sama – jako když se v Liberci nechal vyloučit záložník Peter Olayinka a červenobílé mužstvo inkasovalo gól na 2:2. Nejlepší slávista jara navíc vyfasuje trest na několik zápasů, to bude výrazné oslabení. „Tahle vražedná kombinace může stát Slavii titul,“ vrací se k dramatickým okamžikům Hašek, jenž si při té příležitosti vzpomněl na Tomáše Řepku. „Momentů proti ní začíná přibývat. Je to, jako když máte v očích prach,“ shrnuje.

LIGOVÝ INSIDER s Martinem Haškem

Proč Michal Bílek rovnou nerezignoval a nechal verdikt na šéfovi?

rovnou nerezignoval a nechal verdikt na šéfovi? Udělal Adolf Šádek dobře, že s trenérským štábem pokračuje?

dobře, že s trenérským štábem pokračuje? Mají hráči v Plzni přistřižená křídla a nemohou to rozbalit v ofenzivě?

a nemohou to rozbalit v ofenzivě? Vyvaruje se tentokrát Sparta útlumu, který zpravidla přijde po vzepětí?

útlumu, který zpravidla přijde po vzepětí? AKCE KOLA : Lze nějak omluvit zkrat Petera Olayinky ?

: Lze nějak omluvit zkrat ? O co všechno Slavia jeho absencí přijde?

jeho absencí přijde? Jak se zachoval liberecký Gigli Ndefe při penaltovém zákroku?

při penaltovém zákroku? HLÁŠKY KOLA : Když si (ne)rozumíte s Kimem, bratrancovražedný boj a Veselý vyděšený

: Když si (ne)rozumíte s Kimem, bratrancovražedný boj a Veselý vyděšený Poučil se střelec vítězného gólu Bohemians Daniel Köstl z přehmatů?

z přehmatů? Může hrát dlouhodobě halvbeka ?

? Jak na něho sedí přezdívka Roberto Carlos?