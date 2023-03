Hovorka (29) si „odpracoval“ Spartu, ničil Lukaka. Čtyři operace byly moc

Gadži, děkujem! Formulka, která se jistě brzy ponese stadionem Slavie, ale skoro každý v sešívaném věřil, že se populární stoper ještě dokáže coby aktivní hráč na trávník vrátit. David Hovorka se ale rozhodl v 29 letech po čtvrté operaci kolene ukončit fotbalovou kariéru. „Je to dost složité, ale vím, že je to pro mě správné,“ řekl mj. pro web Slavie. Přitom by se jeho schopnosti Pražanům momentálně hodily.