Chytilův soudný den v Edenu. Zápas na Slavii může střelci Sigmy uškodit

KOMENTÁŘ JIŘÍHO FEJGLA | Nějaký čas stvrzený přesun Mojmíra Chytila, chlapíka, který při reprezentačním debutu nasázel bájný hattrick, z Olomouce do Slavie dostane v sobotu večer druhý rozměr. Nutno říci, že to pro stachanovce z Hané nebudou vůbec jednoduché dvě hodiny. Takový soudný den, zkouška ohněm, řeklo by se klišovitě.

Sigma přijede k zápasu 25. kola fotbalové ligy na Slavii a vysoký forvard bude s pravděpodobností téměř stoprocentní v základní jedenáctce. Ostatně v týdnu při tréninkových nácvicích patři mezi grupu „zlatých“, jak říkal legendární kouč - také z Olomouce - Karel Brückner.

Zaprvé je Chytil zkrátka tahounem mančaftu usilujícího o čtvrtou příčku v konečné tabulce elitní soutěže. Zadruhé zdravotní problémy, konkrétně nezbedná záda, ničí Antonína Růska, možnou alternativu na hrotu sestavy. V týdnu netrénoval, jeho start je výrazně nejistý.

Na startu úvah o Chytilově nastavení pro šlágr kola je nutné říct, že by ho měla spasit jeho nátura. „Moja“ je pracant, poctivec, zdravý kluk. Není nutné předpokládat, že by duel odchodil, sabotoval, nehrál naplno.

Vlastně to ani nelze připustit, jde přece o profíka hrajícího za klub, v němž si udělal (společně s Pardubicemi, kde úspěšně hostoval) jméno. Přesto se mu mohou do hlavy - a je nabíledni, že se tak stane - vkrást zamotané myšlenky.

Představte si modelovou situace. Hraje se, dejme tomu, osmdesátá minuta, Slavia vede o jednu branku. Plný stadion bouří, žene červenobílé vpřed. Výsledek je totiž ultradůležitý, jede válka o titul. Slávisté se nahánějí se sparťany, navíc za nimi číhá nevyzpytatelná, byť aktuálně mírně utlumená Plzeň. Mužstvo z Edenu potřebuje mistrovskou korunovaci, minulý rok ji o ni totiž připravila právě Viktoria. Tři body ze střetu s Olomoucí, špičkového to týmu, by byly vzpruhou, vlastně i nutností.

V tu chvíli se Hanáci vrhnou na zteč, jeden z nich je faulován ve vápně. Penalta. Kdo by ji měl kopat jiný než hráč národního mužstva, nejlepší střelec? Navíc Chytil pokutové kopy zahrává. V sezoně se k němu postavil třikrát - a pokaždé proměnil.

Jenže teď jde proti Ondřeji Kolářovi, budoucímu spoluhráči. Může si říct: „Sakra, dám, Slavia nepůjde v létě do Ligy mistrů. V kabině mi to dají sežrat, připravím borce o zážitky i velké peníze. O možnost se prodat.“ Nebo také: „Sakra, nedám a budu na paškále. Co řeknou lidi? Že jsem to zazdil schválně, protože Slavia…“

Ne, pro útočníka to nebude jednoduchý zápas.

Možná kdekoho napadne, že to je podobný motiv jako když je hráč na hostování a podle českého zvyku nenastupuje proti mateřskému celku. Není to tak, tahle tuzemská podivnost by měla vymizet. Vypůjčený hráč je jiný případ, „doma“ je vlastně nechtěný. Pokud se vrátí, bude zase na hraně sestavy. Na odlišnou adresu jde proto, aby se vykopal, zlepšil, utkání se silným (i když vlastním) sokem mu může pomoci.

Chytil to má jinak, pro Slavii je jeho přestup zásadní, podle plánu má být tahounem. Bylo by záhodno jeho nasazení stokrát zvážit. Zápas mu může uškodit.