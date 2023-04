Létající Kušej týral Plzeň, cenovka roste: Až mu to tam začne padat…

Všimnete si ho každý zápas. Podsaditý, sakra hbitý a rychlý. Drzý, průbojný, fyzicky nabušený. Vasil Kušej (22) ukázal enormní potenciál i v sobotu proti Plzni (0:0). Gól sice nedal, ale řádně větral mistrovskou defenzivu, dostal se do dvou gólovek. „Až mu to tam začne padat, předpokládám, že už nebude hráčem Mladé Boleslavi,“ pravil po remíze 0:0 kouč Pavel Hoftych.

Kušej v sobotu týral plzeňskou defenzivu. Podle dat společnosti Wyscout zvládl neskutečných sedmnáct driblingů, z nich osm úspěšných. Průměrně jich v jarních zápasech udělá 7,34, což ho v průměru na utkání řadí na páté místo celé soutěže. Vede slávistický talent Matěj Jurásek (9,86). Vystřelí více jak třikrát za utkání, to v lize stačí na čtvrtou pozici (vede Ladislav Almási - 4,18).

V sobotu mohl skórovat dvakrát, v koncovce mu scházel větší klid. Téměř pořád byl ve sprintu, na hřišti vydržel celé utkání a vydal se do posledních zbytků sil. „Na data jsem zvědavý. Někdy v 60. minutě jsem dostal první křeč, kterou jsem rozchodil. Když jsem šel v 90. minutě do posledního sprintu, dostal jsem křeče do obou lýtek, to nebylo příjemné. Ale prostě hraju dál, dokud se nepískne konec nebo nejsem střídaný,“ usmíval se Kušej po sobotní remíze.

Kvality svého forvarda ocenil i trenér Pavel Hoftych. „Podal zase mimořádný výkon, je neskutečné, co odběhal. Koncovku ještě nemá úplně vychytanou, na druhou stranu on se ještě učí, s ligou se teprve seznamuje. Historicky dával góly ve všech mládežnických kategoriích, takže až mu to tam začne padat, předpokládám, že už nebude hráčem Mladé Boleslavi,“ hodnotil boleslavský kouč.

Dobře si uvědomuje, jaký talent drží ve svém kádru. Kušej patří na českém trhu mezi unikátní hráče. Měří pouze 168 centimetrů, s postavou typu Lionela Messiho ale dokáže skvěle pracovat. Má velmi silné nohy schopné okamžitě akcelerovat a pláchnout soupeřům. Pokud vylepší koncovku a dostane se do lepších čísel, vystřelí mezi hráče s cenovkou začínající minimálně na milionu eur (23,5 milionu korun).

FORTUNA: SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 0:0. Viktoria počtvrté bez výhry, zachraňoval ji Staněk Video se připravuje ...

„Hodně s ním mluvíme, ale víte, jak je to u takových rychlých hráčů. Třeba Tomáše Malínského jsme měli v Liberci. Oni si to musí osahat a přijít si na to sami. Vždycky říkám, že důležité je, že hráč se do šancí dostává, jakmile ne, je to problém,“ dodal Hoftych.

Zkušený kouč hraje zásadní roli v Kušejově příběhu. Nadaný útočník po úspěšném podzimu ve druholigovém Prostějově, kde nastřílel pět branek, zvažoval nabídky z Olomouce a ostravského Baníku, možnosti měl i v Portugalsku nebo Nizozemsku. Mladý forvard na základě koučova apelu ale zakotvil ve středočeské kotlině.

„Pan Hoftych mě zná od kategorie U14. Hodně jsme spolu mluvili, byl ke mně upřímný, toho jsem si vážil. Cítil jsem vzájemnou náklonnost,“ vyprávěl mladý útočník v lednovém rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz, když popisoval průběh transferu do elitní FORTUNA:LIGY. „Jednání byla fakt složitá – a bylo jich dost. Mluvil jsem s panem Jílkem i Hoftychem. S panem Hapalem ne, to je třeba faktor, který mě mrzel. Ani jednou mi nezavolal. Přitom i s agentem jsme se shodli, že zájem trenéra je pro sportovní stránku důležitý.“

Po půlroce mezi elitu?

Na Moravě si mohou drbat hlavu, že do mladého forvarda víc „nezajeli.“ Kušej se bleskově rozkoukal na nejvyšší české scéně. V devíti zápasech vstřelil dvě branky, každé utkání patří k nejnebezpečnějším mužům na place. Enormně aktivní, rychlý, v neustálém náběhu a chutí hrát směrem nahoru.

Kušej má předpoklady k tomu, aby už po prvním půlroce v lize vystřelil mezi domácí elitu. Výbušným stylem by krásně zapadl do stylu Slavie, určitě o něm přemýšlí i v Plzni. Pokud tedy hráče, který ve středočeské metropoli podepsal až do léta 2025, dokázali z Boleslavi vyplatit.

„Hned po příjezdu do Boleslavi jsem panům Dufkovi (majiteli), Trundovi (sportovnímu řediteli) a Hoftychovi řekl, že pro mě teď peníze nejsou důležité. I rodině a agentovi jsem hlásil, že prioritou je pro mě hrát. Stejně jsem to měl i předtím v Prostějově nebo Ústí, taky jsem upřednostnil sportovní stránku před ekonomickou. Je mi dvaadvacet, kariéra mi teprve začíná,“ zdůraznil Kušej svůj sympatický přístup.

Zvolil si nevšední fotbalovou cestu. Po raketovém startu v Ústí se ještě v mládežnických kategoriích přesunul do německých Drážďan, kde nalezl ideální podmínky ke kariérnímu růstu. V mládeži střílel mraky branek, při přechodu mezi dospělé se lehce zasekl. Cestu si musel najít přes Ústí a Prostějov ve druhé lize, kde jeho potenciál zaregistrovaly prvoligové týmy. Podle aktuálních výkonů namířil správným směrem.

V sobotu zle trápil Plzeň, skóroval proti Hradci a Budějovicím, velmi dobře zahrál na Spartě. Pronikl do reprezentační jednadvacítky. Kušejova kariéra vypadá slibně našlápnutá. „Příští týden nás čeká Slavia, dva takoví soupeři doma po sobě, to není nic jednoduchého,“ pravil směrem k dalšímu těžkému soupeři. Na Kušeje se zcela jistě zaměří i Trpišovského tábor, aby nebezpečného rychlíka zkrotil.