Bakoš a Horváth na place! Pozdvižení i návštěva: Nechystáme Galácticos

Celá akce proběhla bleskově. Přestupový termín v rámci nižších českých soutěží končil 31. března. V Křimicích, okrajové čtvrti Plzně, se zrodil bláznivý, o to zajímavější nápad. Předseda klubu Ondřej Zapoměl, který má vazby na Viktorii Plzeň, „ukecal“ dvojici Bakoš, Horváth , aby si ve volném čase nazuli kopačky a šli si kopnout za Křimice. Vše vyjednal u Adolfa Šádka, slíbil, že to nezasáhne do programu Viktorie, a dostal svolení - západočeské legendy mohou nastoupit!

„Máme z Viktorky v týmu i jiné, třeba Pavla Fořta (trenér U16), když mají čas, přijdou si zatrénovat, případně zahrát,“ říká Roman Vonášek, jeden z mužů, který se o fotbal na plzeňském předměstí stará. „Áda řekl proč ne, já volal Mírovi Jedličkovi (vedoucí mužstva v Plzni), ten mi odklepl Marka, protože ten patří pořád Viktorce. Pavel zase patří Strakonicím, ale nehrál tam, on sám tam zavolal a neměli problém. V pátek v půl jedenácté jsme to začali řešit a v jednu byli oba hráči Křimic. Kluci do toho šli na základě kamarádství, přátelství. Ale žádné Galácticos nechystáme, to určitě ne,“ přibližuje pikantní transfer.

Horváth s Bakošem si v týdnu s týmem jednou zatrénovali, aby poznali nové spoluhráče. „Je úžasné je vidět při tréninku. Jsou věci, které se nezapomínají a je to obrovská motivace i pro naši mládež. Pro nás je důležité, že dokážeme vyhrávat zápasy i bez nich,“ říká kapitán Křimic Jakub Szedmák.

Ideální konstelace, aby plzeňská dvojice naskočila v mistrovském klání, se sešla v neděli proti Žákavě. „Pavel dal před zápasem něco na svůj Instargram, šla kolem toho nějaká šeptanda. Ale veřejně jsme to neprezentovali, přeci jen existovalo nebezpečí, že Jablonec v sobotu v Plzni nějaké body urve a oba by druhý den nemuseli hrát,“ připouští Vonášek.

Plzeň ale v sobotním divokém zápase zvítězila 3:2 a den poté si mohli oba Bílkovi asistenti nazout kopačky. Nastoupili v základu, Bakoš „ukradl“ svému parťákovi jeho oblíbenou desítku. Slovenský útočník zvládl celé utkání, Horváth odehrál 48 minut. V útoku nastoupil také Pavel Fořt, trenér plzeňské šestnáctky a někdejší útočník Viktorie. Ten dokonce skóroval dvakrát.

„Užili jsme si nádherné sportovní odpoledne, přišlo sedmset lidí. Na jaře se nám daří, byl to výborný marketingový tah, vyšlo i počasí. Kluci na stadion přitáhli i ty, co normálně nechodí. Je mi líto také kluků ze Žákavy, výsledek byl pro ně až krutý,“ dodává Vonášek.

Jak vypadal výkon někdejších špičkových prvoligových plejerů? „Nejvíc spokojený byl pokladník. Marek dal gól, k tomu první start, první gól, ještě dostal i pásku,“ culí se Vonášek. „Pavel má můj obdiv, neuvědomil jsem si, že už mu je tolik. Znám ho skoro třicet let, jako osmnáctiletý přišel do kabiny Sparty, kde jsem tehdy už nějaký pátek byl. Teď je mu sedmačtyřicet, šel tam na poločas, nečekali jsme zázraky. Ale měl milimetrové přihrávky, není tam od toho, aby to oběhal,“ přibližuje asistent Křimic. „Marek je kapitola sama pro sebe. Odehrál celý zápas, ten by nám pomohl i do dalších let, udržuje se. Dveře mají oba otevřené, ale lámat je určitě nebudeme, taková byla domluva a té se držíme,“ dodává.

Kolikrát se dvojice ještě objeví na place a potěší fanoušky Křimic? Vše záleží na programu plzeňské Viktorie, který bude ve zbytku sezony hodně nabitý. Možná naskočí ještě v jednom, maximálně ve dvou domácích zápasech aktuálně druhého celku tabulky.

„Mně se do toho zpočátku nechtělo, protože jsem se obával zranění. Přece jen herní pauza byla dlouhá. I když mě Křimice na konci března zaregistrovaly, nepočítal jsem, že půjdu hned do příštího zápasu. Seběhlo se to rychle, ani neumím přesně definovat, čím se to zlomilo. Příjemně mě překvapila kvalita i to, že oba celky chtěly hrát fotbal,“ popsal Bakoš utkání pro Deník.