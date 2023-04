„Rambo“ míří na derby rekord. Trenér mi musí trochu pomoct, směje se

Bylo to báječné duo zabijáků. V sezoně 2001/02, kdy Slovan vyhrál první titul, nasázeli Jan Nezmar s Jiřím Štajnerem devětadvacet branek. No, Václav Koloušek, jejich hlavní nahrávač, Nezmarův přínos s úsměvem zlehčoval: „Nezmič nedal ani jeden, to my se Štajnym jsme je dali o něj.“

Ano, zatímco Štajner s Kolouškem byli fotbaloví poetové, Nezmar beranidlo. Nic to však nemění na tom, že právě on se Štajnerem byli do loňského října historicky nejlepší střelci Slovanu v podještědském derby. Při podzimní výhře 2:0 se na ně dotáhl Michael Rabušic, také on má nyní čtyři zářezy.

„Aspoň v něčem se těm klukům vyrovnám,“ usmívá se útočník řečený Rambo, jenž na čtyři trefy potřeboval deset utkání - stejně jako Štajner. Nezmar jich odehrál o sedm více.

„Jestli jsem specialista na Jablonec? Rád bych to řekl, ale nemyslím si to. Prostě se to tak sešlo. Dát gól v derby je samozřejmě o něco sladší než v jiném utkání, je to sváteční zápas,“ ujišťuje Rabušic.

„Už to na nás dýchlo hned po minulém zápase se Zlínem, když se řešil výjezd fanoušků. S kluky z ciziny si o tom ještě musíme promluvit, to je úloha nás starších, že jde o trochu víc, byť samozřejmě každý zápas je důležitý. Ale kolikrát se už stalo, že se nedařilo, vyhráli jsme derby a hned bylo všechno lepší,“ vykládá.

Aby matador na rekord dosáhl, je třeba splnit jednu podmínku. „Trenér mi musí trochu pomoct,“ usměje se. Na mysli má, aby vůbec dostal šanci na skórování. Na jaře nebyl ani jednou v základní sestavě. V pěti startech nasbíral nicotných padesát čtyři minut. Nejvíce odehrál sedmnáct - a to při remíze s Pardubicemi.

Na druhou stranu, na rozjetý Jablonec se může spící střelec hodit.

Jablonec vs. Liberec

Zápasy: 59

Bilance: 15 - 17 - 27

Skóre: 54:79

Nejlepší střelci: Lafata 7 - Nezmar, Rabušic, Štajner 4

Žluté karty: 111:129

Červené karty: 4:2

Nejvíce gólů: 6 (3:3 - 16. 9. 2002, 2:4 - 28. 3. 2010)

Nejvyšší výhra: 3:0 (19. 11. 2016, 27. 2. 2011)

Nejvyšší prohra: 0:3 (21. 3. 2014, 20. 10. 2008, 8. 4. 2002, 14. 10. 2001), 1:4 (28. 10. 2017)