Buď trpělivý, slyšel. A tak Chramosta zařídil plichtu. Horejš ho vychvaloval

Prožívá přelomový rok, nejlepší sezonu v kariéře. Kdo jiný by mohl vytáhnout fotbalový Jablonec z bryndy než Jan Chramosta? Střelci se to povedlo, ve druhé půli srovnal stav derby s Libercem. Ve 27. kole ligy skončil zápas o Ještěd 1:1.

V lize hraje patnáct sezon. Blíží se do společnosti, v níž pánové hodnotí fotbal s velkým doutníkem a sklenkou nejlepšího koňaku. Jan Chramosta, sporý útočník Jablonce, je patnáct zásahů od vstupu do klubu ligových kanonýrů, do party, která jeho řemesla umí úplně nejlépe.

Pokud bude pokračovat tempem, na nějž naskočil v této sezoně, může být mezi smetánkou už v dalším ročníku ligy. Čas má, je mu teprve dvaatřicet let. Navíc nestárne, naopak se zdá, že je lepší a lepší.

„My takového Chrama nemáme,“ pronesl před dvěma týdny kouč Pardubic Radoslav Kováč. Elegantní útočník rozhodl střet Jablonce s Východočechy epesním volejem v poslední minutě.

A v sobotu v podvečer se trefil hlavou proti Liberci, jenž si už myslel na tři body z derby, na export bodů ze Střelnice. Aktuálně je Chramosta na třinácti zásazích a šesti asistencích. Tak plodnou sezonu ještě nezažil. Jen na konci jara 2012 napočítal v rodné Mladé Boleslavi skóre deset plus šest, což také není k zahození.

„Bohužel, dostali jsme gól ve chvíli, kdy to k tomu úplně nesvádělo,“ litoval liberecký trenér Luboš Kozel. Bylo to tak, Slovan se dostal po vedoucí brance - a to krásné - po tlak, z nějž se postupně vymanil.

Přišla však chvíle pro čtyři šikuly. Vladimir Jovovič rozehrál roh na krátko s kapitánem Tomášem Hübschamen, ten mu míč vrátil a čertík ze zálohy odcentroval šajtlí. Václav Sejk balon přizvedl na zadní tyč, kde byl nachystán Chramosta. Ideální akce.

„Jsem rád, že jsem dal gól hlavou. Bylo mi předhazováno, že mám malou procentuální úspěšnost,“ vykládal kanonýr. „Ukazuje celou sezonu, jak je pro nás důležitý,“ ocenil kouč David Horejš. Přitom v létě se řešilo, zda forvard zůstane. Minulou sezonu byl na hostování v Bohemians, kde válel, a Pražané měli silný zájem - stejně jako Chramosta. Horejš však přesun zatípl velmi důrazně. „Budeš tady,“ uvítal hráče na startu letní přípravy.

Dnes se mu to vyplácí, i když Chramosta v první půli derby nezvládl proměnit jasnou šanci. Byl pod tlakem, ale… Střelec jeho renomé takové góly prostě dává. „Říkali jsme mu, ať je trpělivý,“ prozradil Horejš, jak naložil o přestávce se situací.

Vyplatilo se, proto derby skončilo remízou.