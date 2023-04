Sparta postavila Jankta mimo tým: Bude řešit svou osobní situaci

Loni v létě přicházel s pověstí rozdílového hráče. Reprezentant. Chlapík, který se prosadil v Serii A, a dotáhl to až do španělské La Ligy… Dosavadní působení Jakuba Jankta ve Spartě je ovšem hotové fiasko. Po sportovní stránce pouze paběrkuje, celé jaro je zakletý do role náhradníka, v lize vstřelil jediný gól. A teď ještě průšvih mimo hřiště. Usedl za volant bez řidičského průkazu a následně odmítl test na drogy i lékařské vyšetření. Reakce klubu? Hráče po vzájemné dohodě postavila mimo první tým: „Po vzájemné dohodě došlo k rozhodnutí, že se Jakub Jankto nezapojí do společné přípravy s A-mužstvem ACS a bude řešit svoji osobní situaci,“ napsal klub v prohlášení.

Důvod? Dlouhodobé osobní problémy hráče, primárně nesouvisející s fotbalovou činností…

Janktovy trable naplno vypluly na povrch v úterý, kdy ho krátce po poledni u Strahovského stadionu zastavila policejní hlídka. Jankto sice nebyl pod vlivem alkoholu, test na přítomnost drog a následné lékařské vyšetření ovšem odmítl.

„Poté, co řidič vozidla zastavil v ulici Vaníčkova, dorazili tam policisté. U řidiče byla dechová zkouška negativní. Nicméně následný test na drogy řidič odmítl a odmítl i lékařské vyšetření,“ potvrdil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Tím ale Janktovy problémy zdaleka neskončily. Policisté následně totiž odhalili, že usedl za volat navzdory tomu, že u sebe neměl řidičský průkaz. Ten mu byl podle informací redakce iSport.cz zadržen přibližně před dvěma měsíci, což byla nová informace i pro samotný klub. Za tento prohřešek mohou pachateli hrozit až dva roky odnětí svobody

Pražané se v návaznosti na nejčerstvější zkušenosti rozhodli situaci řešit. Vyústěním schůzky vedení Sparty a Jankta, která proběhla ve středu dopoledne, je dohoda o postavení hráče mimo první tým. Jankto tedy nebude trenérovi Brianu Priskemu v dalším průběhu sezony k dispozici.

Letenští chtějí dát sedmadvacetiletému křídelníkovi prostor, aby mohl řešit své osobní problémy. V současném stavu totiž není schopen plnit povinnost plynoucí z hráčského kontraktu.

„Po vzájemné dohodě došlo k rozhodnutí, že se Jakub Jankto nezapojí do společné přípravy s A-mužstvem ACS a bude řešit svoji osobní situaci,“ informovala Sparta.

Zda je původcem Janktových problémů závislost na návykových látkách, k čemuž by průběh úterního incidentu mohl svádět, není úplně jasné.

Začátek konce ve Spartě

Co bude následovat? To lze v tuhle chvíli těžko odhadovat. Je pravděpodobné, že se Jankto do stavu způsobilých, pokud jde o fotbal, jen tak nevrátí. A s ohledem na to, že sezona skončí za měsíc a půl, může to být začátek jeho konce ve Spartě.

Klub má sice na někdejšího reprezentanta, jenž na Letné hostuje z Getafe, opci, ale zdá se být téměř vyloučeno, že by jí s ohledem na veškeré okolnosti uplatnil.

Pokud by tento scénář opravdu nastal, nebyla by jiná možnost, než Janktův přesun do FORTUNA:LIGY hodnotit jako těžkou palbu mimo cíl. Navzdory letním očekáváním se kreativní fotbalista nikdy nestal jednou z opor týmu. Zkraje podzimu sice naskakoval v základní sestavě, vstřelil ale pouze jeden gól v Teplicích. V kolonce asistencí mu pak svítí nula.

Od jara, které zahájil veřejným přiznáním k homosexuální orientaci, už je odsouzen do role stabilního náhradníka. Do základní sestavy v rámci nejvyšší soutěže ho Brian Priske nezařadil ani jednou.

A téměř jistě už ani nezařadí. Jankto totiž musí čelit úplně jiným problémům, daleko přesahujícím fotbalovou rovinu.