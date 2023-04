Havlík o Sadílkovi: Je upovídanější a větší dravec. Pomstí se kamarádovi?

Před zápasem a po něm budou velcí kámoši. Už dlouho k sobě mají blízko, byť jsou povahově rozdílní. „Zažili jsme toho tady hodně, skoro každý den jsme byli spolu,“ líčí Marek Havlík. Během bitvy Slovácka se Spartou se však s Lukášem Sadílkem v soubojích šetřit nebudou. Jako na podzim na Letné, kdy „Sáďa“ skóroval a přispěl k demolici bývalého klubu 4:0. „Neuhlídal jsem ho,“ usměje se opora Slovácka při nepříjemné vzpomínce. Nastal čas na revanš.

Zase se dá čekat, že s Lukášem Sadílkem budete uprostřed hřiště hodně v kontaktu, že?

„Přesně tak. I na podzim jsme se trošku popichovali. Nějaká hecovačka mezi námi zase proběhne.“

Jak to, že nehrajete ve větším klubu jako kamarád?

(úsměv) „To asi není otázka úplně pro mě. Snažím se odvádět maximum a asi se to nikomu nelíbí…Za celou dobu nepřišla žádná konkrétní nabídka do většího klubu. Přitom už někdy před rokem jsem si říkal, že je na čase posunout se dál. Ale zatím jsem pořád tady. Sáďa ve Slovácku odvedl velký kus práce, měl góly, asistence. Sparta si ho vyhlédla a byl by blázen, kdyby tam nešel. Moc mu to přeju. Je tam hnacím motorem.“

Nechybí vám právě lepší čísla, abyste byl víc v kurzu a na očích? V tomto ročníku jste dal jeden gól a na pět přihrál.

„Je to možné. Ve Slovácku jsem měl jiné úkoly než Sáďa. On hrál víc nahoře. Já jsem si spíš bral míče od stoperů a rozehrával akce. Takhle to mám od trenéra nastavené. Je pravda, že mi všichni odmalička říkají: Střílej, střílej! Ale ještě jsem se do té fáze nedostal. (úsměv) Asi to v sobě nemám. Když dostanu balon, nejdřív se podívám, komu nahraju. Někdy je to určitě špatně a měl bych hledat zakončení. Někteří útočníci nebo i záložníci mají v hlavě jen bránu a střílí.“

Sadílek je víc vidět i slyšet, co?

„Jo, je hodně upovídaný. Rád se baví s lidmi. Já jsem uzavřenější. Jsme jiní, ale nějak si to sedlo lidsky i fotbalově. Dali jsme se ve Slovácku dohromady. Sáďa je super kluk. Jsem rád, že se mu ve Spartě daří.“

Možná se to ani nečekalo.

„Hodně lidí mi říkalo, že netuší, jak se tam prosadí. On je ale hodně cílevědomý a v zápase toho strašně moc oběhá. V tomto je blázen. Doufal jsem, že by Spartě mohl pomoct. S Vlastou Daníčkem toho vždycky naběhali nejvíc. Dvanáct kilometrů za zápas? Pro ně žádný problém.“

Rovněž zkušený Daníček je váš oblíbený parťák. Jeden kouč mi říkal, že se s ním cítíte při hře jistější. Měl pravdu?

„Jsme na sebe fakt zvyklí. Já vím, že on za mnou nevypustí jediný souboj. Tohle je super.“

Článek pokračuje pod infografikou

Máte image hráče, který je spokojený s tím, co má a nikam se nežene. Může vás to trošku brzdit?

„Je fakt, že se nikam necpu. Ale kdyby nějaká zajímavá nabídka přišla, hodně bych o ní uvažoval. Sáďa je v tomhle větší dravec. Je to o typu lidí. Já takový nejsem. I trenér Svědík mi říká, že mám být průraznější. Ale asi to v sobě úplně nemám. Je možné, že je to pro mě brzda.“

Vím, že agentura Nehoda Sport se vám dlouho snaží najít lukrativnější angažmá.

„S Michalem (Nehodou) to rozebíráme každý rok. Měl pro mě nějaké týmy z různých zemí, ale nešlo o nic konkrétního. Nakonec to nedopadlo. Už bych se toho ale nebál, jako když jsem měl jít kdysi do Itálie (do Bari). Byl jsem hodně mladej a nedokázal si představit, že budu někde sám. Teď bychom se s rodinou sebrali a zkusili to. Maximálně by to nevyšlo a vrátili bychom se.“

Může se něco stát v létě?

„Nevím, neřeším to. Nechám to otevřené. Cítím se tady dobře a nikam se nehrnu za každou cenu.“

Přesto byste rád vyrazil za novou výzvou. V červenci vám bude osmadvacet. Cítíte, že čas se krátí?

„Asi to tak je. Roky přibývají a nějakou změnu by to chtělo. Už jsem střední generace. Týmy hledají mladé, perspektivní hráče. A rychlejší. (směje se) Nejsem úplně pomalý, ale sprinter už ze mě nebude. Myslím, že každý má rychlost víceméně danou, i když se na ní dá taky pracovat.“

Na podzim jste si vyzkoušel evropské poháry. Co jste si říkal, když na vás vyběhl v záloze řízek jako Khéphren Thuram z Nice nebo esa z Fenerbahce či Kolína nad Rýnem?

„Všichni byli vysocí, udělaní a právě rychlí. Bylo vidět, že jsou na tom rychlostně trošku líp.“

V sobotu se postavíte rozjeté Spartě. Jak na vás na jaře působí?

„Je v hodně velké formě. I v derby se Slavií hrála slušný fotbal. Hraje přímočaře, dostává se často do šancí, do zakončení a má taky nepříjemné standardky. Zato my s nimi máme trošku problém. Bude to těžký zápas, ale věřím, že pro fanoušky zajímavý.“

Jdete natvrdo po čtvrtém místu a další účasti v Konferenční lize?

„Určitě bychom chtěli být čtvrtí, ale bude to složité. Bohemka má dobrou formu a i Sigma je v pohodě. Náš klub se za poslední roky strašně moc posunul. I soupeři už nás berou jinak, než když jsme hrávali celou dobu o záchranu. Teď chceme být co nejvýš, udržet se nahoře. Vypadá to všechno trošku jinak. Je fakt, že nemáme úplně nejmladší tým. Záleží, jak dlouho vydrží Káca (Michal Kadlec) a Milan Petržela. A taky kdo přijde nový a jak zapadne.“