První gól Plzně padl z ofsajdu. Napište to, žádal Vrba. VAR do akce nemohl…

Domácí favorit od prvních minut diktoval tempo a držel územní převahu. První trefu Václava Jemelky sudí správně neuznal pro ofsajd Matěje Vydry, Plzeň poprvé slavila až ve 34. minutě. Jan Sýkora nejdřív vybojoval faul na Vukadinu Vukadinovičovi, pak sám krásným centrem naservíroval balon na hlavu kapitána Lukáše Hejdy, jenž precizním pokusem o tyčku otevřel skóre.

Gólová akce ale rozzlobila zlínskou střídačku, Pavel Vrba si celou akci se sudím vysvětloval ještě cestou do kabin. Před faulem na Sýkoru totiž stál za zlínskou defenzivou Vydra, což pomezní přehlédl. VAR už se ale po přerušení akce a následné brance nemohl vrátit.

„Sudí to viděl nějak, já to viděl nějak. Pokud to byl gól po ofsajdu, tak to napište. Vy víte asi nejlépe, jak to bylo,“ pravil po utkání už smířený Vrba „Bylo nás na hřišti víc, co jsme to reklamovali. Ale situace byla zahraná, až pak vznikl faul. Jestli ofsajd byl, už s tím nešlo nic dělat. Ale na tu standardku jsme se připravit mohli,“ dodal zlínský kapitán Václav Procházka.

Plzeň - Zlín: Faulu před plzeňským gólem předcházel Vydrův ofsajd Video se připravuje ...

Plzeň se definitivně uklidnila po pauze. Domácí vyslali na plac dvě obvyklé opory. Zejména nasazení Adama Vlkanovy místo Erika Jirky se vyplatilo – exhradecký kapitán se trefil po jednom z prvních kontaktů s balonem, když na zadní tyči zakončil precizní Sýkorův centr. Druhý zásah mu krásně připravil další bývalý hráč Hradce – Václav Pilař se uvolnil na levé straně a načechral přesný centr do vápna, kde Vlkanova bez problémů zakončil hlavou.

V závěru se ještě po rychlé akci založené Pavlem Buchou prosadil Tomáš Chorý, jenž zakončil přesný pas od Jana Klimenta. Západočeši dohráli zápas v naprosté pohodě. Navíc se utrhli od čtvrtých Bohemians (náskok jedenáct bodů) a malinko dotáhli Spartu se Slavií (ztráta šest bodů).

„Jsme rádi, že jsme utkání výsledkově zvládli a nebyly to nervy až do konce, jako to v poslední době bývalo zvykem. Druhý gól nás definitivně uklidnil. Celý zápas jsme měli relativně pod kontrolou, soupeře nepouštěli do šancí, dali čtyři branky. Jsem rád, že se po delší době prosadil Vlkanova i Chorý, vrátil se Kliment. V utkání se stalo spousty pozitivních věcí,“ hodnotil utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

Viktoria pojede ve středu na šlágr na Letnou s jasným cílem – za každou cenu urvat tři body. „Jednoznačně to bude klíčový zápas. Ukáže, jak se bude vyvíjet zbytek ligy. Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky. Pokud ne, už je téměř nemožné ligu vyhrát. Věřím tomu, že to zvládneme,“ burcoval Bílek.

Naopak Zlín odjížděl se sklopenou hlavou. Vzhledem k ziskům konkurentů v boji o záchranu ztrácí na chvostu ligy tři body na Pardubice, navíc mužstvo čekají těžké duely s Bohemians a v Boleslavi. V Plzni Vrbův celek nesplnil úkol deklarovaný vedením před výjezdem k obhájci titulu, že chtějí odvézt domů tři body.

„Já bych to definoval tak, že jsme sem nemohli jet prohrát a na výlet, to by byla blbost. Bral bych to tak, že naším snem tady bylo uhrát bod. Neuhráli jsme ho a úkol nesplnili,“ reagoval Vrba. „Zápas s Bohemkou pro nás bude strašně důležitý. V domácím prostředí bude potřeba uhrát tři body, jinak bude složité, abychom šli do závěrečné skupiny v nadstavbě alespoň v takové roli, že jsme schopní hrát o baráž.“