Sparta se chce vrátit na vítěznou vlnu. Do šlágru by měla jít i s Čvančarou

Dvakrát za sebou dotáhli své partie jen do patu a nechali na sebe nalézt Slavii. Teď se sparťanům otevírá ideální příležitost, jak se vrátit na tříbodovou vlnu. V hitu vloženého 29. kola FORTUNA:LIGY na Letné přivítají plzeňskou Viktorii (19.30). Mohl by u toho být i Tomáš Čvančara, jenž se podle informací iSport.cz v pondělí vrátil do tréninkového procesu. „Chceme uspět. Směřujeme k tomu úplně všechno,“ vyhlásil pro klubový web asistent Lars Friis.