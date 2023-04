Slavia v Ostravě: superžolík, skauti, mladí smolaři a vzkaz pro Brabce

Video se připravuje ... Upřímně, nebyl to duel, který by vás extrémně bavil. Poctivá defenziva, málo šancí. Slavia nakonec oproti Baníku vytěžila z minima maximum a odvezla si domů výhru 2:0. Přesto zápas před takřka desetitisícovou návštěvou ukázal mnohé. Třeba rozdílné rozpoložení obrovských talentů, na které se přijeli podívat skauti ze zahraničí, fyzickou vyspělost Afričanů či naštvanost ostravských fanoušků.

Superžolík Jurásek Stal se nedávným vítězem ankety deníku Sport a webu iSport.cz „top 50 talentů tuzemského fotbalu". A v Ostravě oprávněnost této korunovace Matěj Jurásek skvěle potvrdil. Nastoupil v 69. minutě a o chvíli později vstřelil dva góly. Stejným způsobem sejmul Baník už na podzim v Edenu. Jeho celková bilance v této ligové sezoně? Šest branek, čtyři asistence za 699 odehraných minut. „Má v sobě oheň, jsem za něj šťastný," chválil jej kouč Slavie Jindřích Trpišovský, který dobře věděl, že bez jeho příspěvku by si Pražané z Vítkovic odvezli maximálně bod. Za odměnu od něj přijede devatenáctiletý teenager na trénink až v pátek.

Nigerijská monstra Takřka přesně před čtyřmi roky se potkali v jednom týmu v Polsku na mistrovství světa do 20 let. Muhamed Tijani na hrotu nigerijského výběru, Igoh Ogbu na stoperu. V úterý nastoupili proti sobě. Africký souboj nakonec stejně jako celý zápas vyhrál host. Ogbu byl bezchybný. Při rychlostní konfrontaci na zemi i při hlavičkových střetech ve vzduchu. „Je to velmi kvalitní hráč,“ uznal i trenér Baníku Pavel Hapal. Zimní posila Slavie z norského Lilleströmu si podmaňuje českou ligu, proti němu fakt hrát nechcete, což v nedávném derby „S“ poznali i útočníci Sparty.

Plavšič: pozdravy i loučení Před zápasem byl Srdjan Plavšič pozdravit kamarády ze Slavie na hotelu, při rozcvičování už mluvil do mikrofonu před ostravským kotlem. A děkoval fanouškům za to, jak ho ve Slezsku přijali. Srb hostuje z Prahy v Baníku, kvůli dohodě klubů nemohl nastoupit. Domácím jeho kvalita v (před)finální a přechodové fázi včetně technických dovedností v situacích pod tlakem chyběla. „Šeha (Eldar Šehič) to zvládl dobře, ale je jiný hráč, v mezihře asi ne tak kvalitní,“ přikývl kouč FCB Pavel Hapal. Jenže už je nejvyšší čas si zvykat na kádr bez Plavšiče. „V létě s ním počítáme, pak se uvidí, co bude dál, protože mu za rok končí smlouva. Myslím, že jsou dvě cesty: Slavia, nebo zahraničí,“ popisoval Jindřich Trpišovský, trenér lídra tabulky. Trpišovský: Jurásek je mimořádný. Plavšič se v létě vrátí do Slavie, ale...

Mladí ostravští smolaři Zatímco devatenáctiletý Matěj Jurásek zazářil, na druhé straně byli dva mladí smolaři. Na vítkovickou tribunu dorazili zahraniční skauti, chtěli vidět Matěje Šína s Karlem Pojezným v konfrontaci proti té nejvyšší tuzemské kvalitě, dá se říct evropské. Jenže osmnáctiletý Šín se do hry dostal až v 70. minutě a o čtvrt hodiny později musel střídal. Obnovil si svalové zranění, když marně naháněl Lukáše Provoda v situaci před druhou brankou. Pojezný, kreativní levonohý stoper a reprezentant do 21 let, jehož pravděpodobně zanedlouho čeká „malé" EURO v Gruzii, proseděl zápas na lavičce. „Chtěli jsme navázat na druhý poločas v Mladé Boleslavi a dostat do hry zkušenější hráče. Počítáme s každým," zdůvodňoval personální rošádu Pavel Hapal.