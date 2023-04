Šťastný Priske: Jsem pyšný, že hráči nemění plán. Krejčí je výjimečný

Proti Viktorii jste o výhře rozhodli penaltou v nastaveném čase. Dá se říct, že jste si tím do určité míry zachránili sezonu, pokud jde o boj o titul?

„Nemyslím, že bychom si vyloženě zachránili sezonu. Pořád zbývá šest zápasů do konce... Není ale pochyb o tom, že to jsou velmi důležité tři body. Důležité vítězství. Navíc jsme zvýšili náskok na Plzeň, to je taky důležité.“

Po poklidném a ryze fotbalovém derby jste na vlastní kůži zažil, jak to taky v duelu elitních týmů může vypadat. Emoce kolem rozhodčích, strkanice. Jaké dojmy si ze zápasu odnášíte?

(Pousměje se) „Český fotbal je úžasný. Poslední dva domácí zápasy proti Slavii a Viktorii musely být pro fanoušky skvělé. Ať už na stadionu nebo v televizi. Několikrát jsme se během utkání na sebe podívali s Lubošem Loučkou a říkali si, že máme nejlepší práci na světě. Sledujeme bojovný výkon našich hráčů. Sledujeme, jak ukazují emoce. Když vyhrajete, jako se to povedlo dneska nám, je to ještě lepší.“

Jak jste viděl sporné situace? Neuznaný gól Krejčího, pak závar před vaší brankou a plzeňskou radost, penalta v závěru…

„Většinu těch momentů jsem ještě neviděl. Krejčího gól ano… Myslím, že v zápase bylo hodně rozhodnutí padesát na padesát, v mnoha z nich šel verdikt proti nám. Respektuju rozhodčí a jejich práci, i když s nimi ne vždycky souhlasím. Víc k tomu asi nemůžu říct.“

Krejčí v klíčovém momentu udržel chladnou hlavu. Je za odměnu mít takového hráče v týmu?

„Jsem opravdu šťastný za to, že ho mám v kádru. Je to úžasný kluk, má unikátní mentalitu. Je tu hodně dobrých hráčů, ale jeho mentalita je opravdu výjimečná. Krejda je správný kapitán ve všech aspektech.“

Vstup do duelu vašemu týmu ale příliš nevyšel. Zaskočila vás Plzeň rozestavením se třemi stopery a vytaženou ofenzivní linií?

„Bavili jsme se před zápasem o tom, v jakém rozestavení Plzeň nastoupí. A s jakými hráči. Předpokládali jsme, že může přijet se třemi stopery. Když jsme viděli sestavu, bylo nám jasné, že budou chtít hrát jednoduchý a soubojový fotbal. Prvních dvacet minut jsme ty souboje nevyhrávali, ani nesbírali druhé míče. Ale bylo to způsobené kvalitou Plzně. Její ofenzivní hráči jsou silní ve vzduchu i v soubojích. Chtěli jsme se držet našeho plánu, zůstat v klidu, hledat prostory, kterými se můžeme prosadit. Celý druhý poločas jsme dominovali, jsem pyšný na to, že hráči neustupují od plánu, podle kterého chceme hrát, a nemění ho. Na Letné se nám to daří, nepřizpůsobujeme se soupeři.“

Nezvažoval jste přesto, že byste přehodil stopery, aby Filip Panák nemusel podstupovat vzdušné souboje s výrazně vyšším Tomášem Chorým?

„Nezvažoval jsem to. Myslím, že Pany odehrál skvělý zápas. Nemůžeme čekat, že s Chorým vyhraje všechny souboje. Chci Filipa pochválit, chodil mu do těla, velmi dobře četl hru. Je pravda, že jsme prvních dvacet minut měli v osobních soubojích problémy, platilo to hlavně pro naší stoperskou trojku. Ale postupně jsme se v tom zlepšili.“

Proč jste ze základní sestavy vynechal Lukáše Sadílka?

„Dva důvody. Má toho hodně odehráno, kalendář je opravdu nabitý. Navíc máme dobré alternativy. Qazim si kdykoli, kdy šel na hřiště, vedl dobře. Třeba v Pardubicích. Navíc dobře trénuje. Sáďa toho v poslední době odehrál spoustu. Navíc nás čeká ještě dost zápasů. Už v neděli máme další zápas, na to musíme taky myslet. Qazim odehrál dobrý zápas, byl hodně aktivní, chtěl balon, nechyběla mu agresivita. Jsem s ním spokojený.“

Zmínil jste utkání v Liberci. Pro zranění teď nedohráli Asger Sörensen s Tomášem Čvančarou, pro karty budou stát Krejčí i Jaroslav Zelený. Máte před nedělí obavy?

„Obavy ne, ale v hlavě to samozřejmě máme. Je to součástí sezony a fotbalu. Přijdete o hráče v důsledku zranění nebo karetních trestů. Vyzdvihoval jsem tým za práci, máme v týmu kluky, které chceme, kteří sem patří. Nějakou dobu čekali, teď budou mít prostor, aby nastoupili. Opravdu se může stát, že se v základní sestavě vymění třeba pět hráčů. Ale je to moment, kdy ostatní musí podat dobré výkony a pomoct týmu, Na nás je, abychom jim našli správné pozice a rozdali správné úkoly. Věřím, že máme dostatek kvality na to, abychom Liberec porazili. Stačí se podívat, jak to proti Plzni zvládli Laci, Panák nebo Karabec.“

Budete sledovat souběžně hrané utkání Slavie? Ve hře je pořád první příčka po základní části a zásadní výhoda do nadstavby.

„Myslím, že mou odpověď znáte. Mám jedinou práci. Postarat se o to, abychom vyhráli v Liberci. Nic kolem Slavie mě v neděli zajímat nebude. Chceme se koncentrovat na nás. Všichni vědí, jaká je situace, že by mělo být výhodou hrát derby doma. Ale pořád platí, že ho musíte vyhrát. Neztrácím času tím, že bych se tím teď zabýval.“