Trpišovský: Nic se nemění. Smekl před Zafeirisem, co další zranění?

Je výsledek 1:1 velkým rozčarováním?

„Bohužel jsme pustili Hradec do vedení i přesto, že jsme do zápasu vstoupili dobře. Přes Provoda jsme vedli tři slušné akce, hned v první minutě jsme šli do přečíslení, ale naopak z úvodní střely soupeře jsme inkasovali. Zápas nám to dost ztížilo… Dnes tomu něco chybělo, hlavně v ofenzivní fázi. Hradec pozorně bránil, stál celkem hluboko a my akce řešili zbrkle, některé míče jsme vyhodili. Postupem času jsme se z levé strany dostali do nadějných možností. Hradec nám pomohl vlastním gólem, ale pořád to od nás bylo málo. Chyběl nám pohyb, byli jsme daleko od hráčů, oni nám vyjížděli z odražených balonů. Druhý poločas byl zasažený nucenými střídáními. I když třeba Zafeiris podal neuvěřitelný výkon i se zraněním, které měl. Ke konci jsme si vynutili tlak, Hradec ale měl nějaké možnosti, Kolář nás držel v remízovém stavu. Při troše kreativity jsme mohli zápas zvládnout. Ztráta nás mrzí, v útočné fázi jsme to nebyli my. Chyběl nám pohyb, tradiční víření a získávání prostoru. Postupem času se nám do rozhodnutí vkrádala nervozita.“

Neříkáte si, že Hradec je vaším prokletím? Z posledních tří duelů jste s ním dvakrát prohráli a nyní jen remizovali…

„Nehraje se nám na něj dobře, v defenzivě mají kvalitu, jsou organizovaní. Těžko se proti nim něco vymýšlí. Když mohou jít níž v pětičlenné obraně, tak často dělají dobrá rozhodnutí. Na druhou stranu, v prvním zápase ročníku, kdy jsme prohráli 0:1, byly statistiky až drtivě v náš prospěch. Proti Hradci neproměňujeme šance, zase jsme na něj nenašli recept.“

Po prvním gólu Hradce jste se rozčiloval na rozhodčí. Co vám vadilo?

„Faul v zárodku akce. Olie (Olayinka) dostal balon pod kontrolu, soupeřem byl přidržený oběma rukama a rezultoval z toho gól. Byť jsme té situaci mohli samozřejmě ještě zabránit. Stalo se to blízko u naší lavičky, zdálo se mně to jako jednoznačný faul, rukama se hráč Hradce dostal až před Olieho. Gól nás znervózněl, otáčet zápas zrovna proti tomuto týmu není jednoduché. Náš výkon to poznamenalo, i když by nemělo.“

Viděl jste velmi diskutované momenty ze zápasu Liberce se Spartou?

„Ne, nic jsem neviděl.“

Nicméně Sparta je před nadstavbou o dva body před vámi, navíc se za čtrnáct dní bude hrát vzájemný zápas na Letné. Co to pro vás znamená?

„Nic se nemění. I před dnešním zápasem jsme věděli, že když šestkrát vyhrajeme, máme titul. Tak teď je to pětkrát. Pořád máme vše ve svých rukou. Remíza s Hradcem nás hodila na druhé místo. Mění se akorát pořadí zápasů, přišli jsme o výhodu prvního místa. Uvidí se, co bude dál.“

Kvůli zranění nedohrál Peter Olayinka, také Lukáš Masopust. Jaký je jejich zdravotní stav s ohledem na středeční finále MOL Cupu se Spartou?

„Olieho zranění bylo nešťastné. Vyhýbal se banneru, trochu se o něj štrejchnul. Reklama je tam špatně umístěná… Má problém v zadním stehnu, chytřejší budeme po rezonanci. Peter je takový, že kdyby byla šance, zápas by dohrál. Problémů se zase nakupilo víc. Masopust musel dolů, Ogbu měl problémy, Zafeiris chtěl střídat minutu před Masopustem… Proto před ním smekám, jak to dohrál a jak se ve sprintu vracel dozadu. Je to pro nás nepříjemné, za dva dny se hraje. Kdo lépe zregeneruje, bude mít výhodu. V poháru je omezená kapacita lavičky, to je taky důležitý bod zápasu. Jedinou dobrou zprávou je, že David Jurásek je zpátky.“

Jak se na středeční pohár těšíte?

„Finále jsme zažili v Plzni, ale to byly prázdné tribuny. Teď to bude na Spartě, půl na půl v hledišti, pro sledovanost zápasu se to nedalo vymyslet lépe. Jedno utkání rozhodne o trofeji. Strašně se na to těšíme. Škoda, že jsou jenom dva dny na přípravu.“

Tým, který vyhraje, bude mít velkou psychologickou výhodu před nadstavbou. Získá trofej, může být relativně v klidu. Souhlasíte?

„Ano. Výhra v poháru dodá vítěznému celku pozitivní energii, což může hrát roli třeba hned v následujícím ligovém utkání o příštím víkendu. Ale zase všichni víme, o co se pak hraje, o titul. Bude nás čekat ještě jedno derby, pak další zápasy. Upřímně, kdybych si mohl vybrat, radši bych finále hrál až po sezoně.“

