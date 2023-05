Heča za Nguyena? Reálné. Kliment? Ne. Nahoře nás nechtějí, říká manažer

Filip Nguyen (30) do ciziny, Milan Heča (32) po pěti letech ze Sparty zpět do Slovácka? Posezonní brankářská rošáda v aktuálně pátém celku FORTUNA:LIGY je pravděpodobná. „Filipovi jsme slíbili, že když něco bude mít, pustíme ho. Nemůžeme to porušit,“ uvedl pro web iSport.cz Veliče Šumulikoski, sportovní manažer klubu.