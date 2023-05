Pozoruhodný Kolář v derby 14krát bez prohry! Divočina z 0:3 i devět nul

Derby je jeho svět. Jeho hřiště. Brankář Slavie Ondřej Kolář nastoupil do čtrnácti válek se Spartou, ani jednou neprohrál! Dosavadní bilance? Fenomenální. Osm triumfů bez inkasovaného gólu, šest remíz. V sobotu se Letenským postaví zase. Půjde o všechno, v banku je titul. Na zápas se třese celá republika. „Doufám, že do sbírky přibude ještě patnáctý duel,“ doufá slávistický gólman. No jo, ale pro mistrovské šance sešívaných by potřeboval další vítězství, plichta by byla málo…A jak vypadá série 14 duelů se Spartou bez prohry z jeho pohledu?