Lvíčata chtějí na EURO překvapit ofenzivou. Spoléhají na osvědčené duo Sejk a Fila

Překvapit favorizované soupeře ofenzivním fotbalem. To je plán trenéra Jana Suchopárka pro nadcházející evropský šampionát do 21 let na Slovensku. A spoléhat se v tomto ohledu bude především na osvědčené útočné duo Václav Sejk, Daniel Fila, což kouč potvrdil i novinářům před startem přípravného kempu v Benicích. Dva z nejzkušenějších hráčů výběru hlásí. „Jsme na roli lídrů připraveni!“

Když se podíváte na seznam nominovaných na letní EURO jednadvacítek a sjedete očima na kolonku góly, praští vás do nich okamžitě dvě jména. Václav Sejk se v reprezentaci do 21 let prosadil dvanáctkrát a kolega Daniel Fila desetkrát. Každý z nich má na pažbě sám víc zářezů než všichni ostatní spoluhráči dohromady (Adam Karabec 5, Kryštof Daněk 3, Denis Halinský 1).

I proto nikoho nemůže překvapit, že právě kolem nich bude chtít trenér Suchopárek vystavět celé mužstvo. Jde o dva z nejzkušenějších borců v týmu a navíc osvědčené střelce, což přesně zapadá do jeho plánů. „Pokud nedáme alespoň dva góly, tak body neuděláme. Musíme být nebezpeční směrem dopředu a překonat jejich obranu,“ poodkryl taktické záměry na turnaj, kde Češi vyzvou Anglii, Německo a Slovinsko.

Dva nejlepší střelci českého týmu v kvalifikaci o vysněný turnaj se na spolupráci vepředu těší. „Každý jsme jiný typ hráče, a právě to nám funguje. Už jsme toho spolu odehráli dost, takže víme, co od sebe můžeme čekat,“ nepochybuje Fila o spolupráci.

Na klubové úrovni nezářili

V národních barvách oba podávají dlouhodobě nadstandardní výkony, ovšem nad jejich aktuální formou visí i pár otazníků. Na klubové úrovni totiž ani jeden z klíčových ofenzivních mužů v právě ukončené sezoně nijak zvlášť nezářil.

Fila na podzim naskočil za Slavii jen devětkrát, z toho jen čtyřikrát v základní sestavě. V zimě se pak stěhoval do italských Benátek, kde si připsal deset startů. Za celý ročník pak vsítil pouhé tři branky. Druhou část sezony a první zahraniční zkušenost však rodák z Brna hodnotí veskrze pozitivně.

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO do 21 let ze skupiny? ANO NE Přihlásit se

„Posunulo mě to po lidské i herní stránce. Najednou hrajete proti Juventusu nebo Neapoli… I to je pro mě důležité, že se ze zvučnějších soupeřů nepoložím,“ pochvaluje si nabité poznatky.

Kapitán výběru Sejk si zahraniční štaci vyzkoušel poprvé už na jaře minulé sezony a v tomto ročníku okusil další dvě nové země. Podzim strávil v polském klubu Zaglebie Lubin, na jaro se pak přesunul do Portugalska, kde kopal za Famalicao. Celková bilance je 35 zápasů a 4 branky.

„Angažmá v Portugalsku bylo skvělé. Bohužel jsem ve druhé části jara vypadl ze základní sestavy, ale pořád jsem dobře naskakoval,“ popisuje poslední hostování.

Kde stráví příští sezonu?

Ani jeden z nich pak nemá jistou budoucnost na příští sezonu. Fila má podepsanou smlouvu do roku 2029, ale po pádu do Serie B se v kádru Benátek dají očekávat velké pohyby. „Momentálně zůstávám. Po šampionátu se může stát leccos, ale pravděpodobně zůstanu a budu hrát druhou italskou ligu,“ tuší vytáhlý forvard.

Parťák z útoku národního mužstva Sejk se pak po hostování vrací zpět do Sparty, a kam povedou jeho další kroky na klubové scéně, zůstává v mlze. „Teď to nechci řešit. Soustředím se plně na EURO. Budu rád, když se pak vyjasní co nejdřív, ale teď mi jde jen o úspěch s reprezentací,“ hlásí kapitán národního výběru.

Pro oba útočníky tak může být evropský šampionát nejen šancí zazářit v reprezentačním dresu, ale i odrazovým můstkem k zajímavému klubovému angažmá.