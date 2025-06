Klenoty Vyškova na trhu: Jeden míří do Karviné, dalšího chce Zlín. Co gólman?

Že v baráži zahodil dvě šance? Stane se. Nemělo by mu to zkazit dojem z velmi dobré sezony, která ho vrátila do povědomí. Ofenzivní záložník s minulostí v Líšni, ve Zbrojovce Brno, v Písku, ve Varnsdorfu či v Liberci byl před rokem na dně, s Tatranem Bohunice zažil pád z MSFL do divize. Přestup do Vyškova ho asi zachránil pro vrcholový fotbal. Se šesti góly byl nejlepším střelcem týmu a řeší se jeho transfer do prvoligového Zlína. Zájemců je ovšem víc.

Tom Ulbrich v dresu Vyškova • mfkvyskov.cz / foto: Zdeněk Dolíhal