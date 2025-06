Horníček sní o titulu s Bragou: EURO si chci užít a udělat historický výsledek

Případný český úspěch na mistrovství Evropy do 21 let bude z velké části stát na jeho rukavicích. Už v závěru kvalifikace Lukáš Horníček zásadně přispěl k tomu, že se lvíčata nyní připravují na EURO, a pokud mají vyzrát na favority jako Anglie či Německo, budou potřebovat v zádech jistou oporu. Po průlomovém půlroce v Portugalsku má mladý brankář všechny předpoklady k tomu, aby šampionát zvládl. „Jsem ve velké euforii z toho, jak se to nakonec v Braze odehrálo. EURO si chci užít a udělat historický výsledek,“ hlásí sebevědomě jasná jednička týmu.

Z pohledu Bragy šlo o sezonu, na kterou se brzy zapomene. Čtvrté místo v lize není pro klub žádná novinka – za posledních jedenáct let skončil na stejné příčce už poosmé. Cílem bylo jako obvykle lepší umístění a přímá kvalifikace do evropských pohárů, což se nakonec nepovedlo a tým se do Evropy bude muset prokousávat skrz předkola.

„Chtěli jsme skončit do třetího místa, takže sezonu hodnotíme lehce neúspěšně. Navíc jsme měli na to skončit výš,“ uvědomuje si Horníček. Pro něj osobně šlo však o velice podařenou sezonu. Hlavně jarní část byla klíčová, jelikož se po šesti letech v klubu konečně prosadil do pozice jedničky A-týmu. „Pravidelně hraju za áčko, což je pro mě největší osobní úspěch,“ chválí si právě dokončený ročník.

V zimě mu pomohl odchod dlouhodobého prvního brankáře mužstva Matheuse, který se vydal do Ajaxu Amsterdam. Mezi tři tyče se tak postavil mladý Čech a vedl si výborně. Velezkušeného předchůdce dokonce v mnohých ohledech předčil a ve statistice inkasovaných branek na 90 minut hry navíc úplně ovládl celou portugalskou ligu, když dostával jen 0,59 gólu za zápas.

„Dobré výkony jsem odváděl už dřív a šanci jsem si zasloužil. Jsem moc rád, že jsem přesvědčil trenéra, a že se nakonec všechno povedlo,“ pokračuje o průlomové sezoně.

Pro další ročník ovšem nemá nic jisté. Vedení sáhlo ke změně na trenérském postu a mužstvo nově povede dlouholetý asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City, Carlos Vicens. „Už jsem s ním krátce mluvil, ale těžko říct, co vymyslí. Důležité bude dobře se připravit na další sezonu a probojovat se do evropských pohárů,“ vyhlíží Horníček nadcházející ročník.

Nevyloučil přitom ani možnost změny působiště, ale prioritou je setrvat v Braze a udržet si pozici gólmana číslo jedna. „Určitě bych chtěl zůstat. Máme skvělou partu a věřím, že můžeme dosáhnout na velký úspěch. Braze se ještě nikdy nepovedlo vyhrát portugalskou ligu, což bych rád zažil,“ klade si ty nejvyšší cíle.

Teď se však jeho zrak upírá pouze na reprezentaci a blížící se EURO, kde v roli jedničky bude s národním týmem usilovat o postup z velice náročné skupiny, kde ho hned na úvod čeká střet s Anglií, která je plná hvězd z Premier League. „Moc se na to těším. Anglie má super tým a bude to hodně náročné, ale věřím, že máme na to, abychom je porazili,“ věří si Horníček. Jako fanoušek Arsenalu se pak nejvíc těší na případné souboje s šikovným křídlem Ethanem Nwanerim.

Na blonďatého čahouna, kterému v Portugalsku přezdívají „Horny Czech“, výrazně spoléhá i trenér Jan Suchopárek, který v něj vložil absolutní důvěru. „Bude jednoznačnou jedničkou. Kvalitu potvrdil i v kvalifikaci, kde dokázal mužstvo podržet v klíčových momentech a díky tomu jsme se dostali na mistrovství Evropy,“ nepochybuje o něm kouč.

Právě tento přístup je i pro samotného Horníčka ideální a sedí mu víc, než případný boj o místo s Antonínem Kinským, jehož nakonec realizační tým nepovolal. „Vyhovuje mi pocit jistoty, že můžu do zápasů chodit s čistou hlavou,“ dodává natěšený gólman.