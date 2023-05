Počítat návraty, ne náklad od Slavie. Klokani hrají o Evropu, musí se poučit

Co dělat po šestigólovém debaklu a nejhorší porážce za poslední rok a půl? Snažit se zapomenout, nebo analyzovat a poučit se? V Ďolíčku měli týden, aby znovu našli správné vyladění. Po výprasku v Edenu totiž Bohemians čeká z hlediska celé sezony možná ještě důležitější zápas. Do Vršovic dorazí přímý konkurent zelenobílých v boji o čtvrté místo a tím pádem účast v předkole evropských pohárů - Slovácko.

V sobotu v podvečer se na Letné dost možná rozhodne o titulu. Ve stínu derby mezi Spartou a Slavií se o 24 hodin později chystá do skromnějších kulis Ďolíčku zápas, který výrazně napoví o posledním zástupci, který se v příští sezoně představí za Česko v pohárové Evropě, konkrétně ve druhém předkole Konferenční ligy.

Podobně jako při derby mají domácí drobný bodový polštář, pro hosty zase mluví lepší aktuální forma. Zatímco Slovácko začalo nadstavbu bodem přivezeným z Plzně, klokani se z Edenu vrátili s nákladem šesti gólů od Slavie.

„Tenhle zápas rozhodoval spíš o titulu Slavie, nebyl o nás. Neurčí, jak dopadneme. Příští týden máme Slovácko, musíme se mobilizovat, půjde o důležitý zápas, který napoví, jak sezona skončí. Se Slováckem si to rozdáme, a uvidíme,” zachoval už v Edenu chladnou hlavu trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Tušil, že po týdnu ho čeká jiný zápas. Zatímco ze tří zápasů během jednoho měsíce v Edenu se vrátil se třemi porážkami (byť ta první - pohárová - byla v prodloužení) a skóre 2:12, během dalšího víkendu se dá čekat změna.

Matoušek je prostě snajpr. Neumíte ho využít? Vaše chyba, ne jeho! říká Csaplár Video se připravuje ...

Proti Slovácku se v neděli dá očekávat výrazně jiná sestava. V minulém zápase nemohli nastoupit i hosté ze Slavie Jan Matoušek a Michal Beran, ani vykartovaní David Puškáč a Jan Vondra, který se během zápasové pauzy stal otcem. Minimálně tři z nich se tentokrát dají čekat přímo v základní sestavě. Přitom Matoušek s Puškáčem jsou nejlepšími střelci týmu a na hřiště by mohlo v jednu chvíli vlétnout dvanáct ligových gólů v sezoně.

„Z dalšího zápasu se určitě nemůžeme podělat. Čtvrté místo máme pořád ve své moci,” říká Adam Jánoš. „Neměli bychom na prohru na Slavii zapomenout. Jednak to ani moc nejde, ale nebylo by to rozhodně dobré řešení. Musíme se z těch akcí poučit a vzít si příklad z prvního poločasu. Ta byla dobrá a od ní se musíme odpíchnout.

Východomoravané jsou pohledem statistik příjemnějším soupeřem. Všechny tři vzájemné zápasy v aktuální sezoně - dva ligové a jeden pohárový - vyhráli zelenobílí s celkovým skóre 7:3. Poslední zápas před měsícem ve Vršovicích rozhodl Daniel Köstl. Už tehdy ale bylo vidět, že se oba soupeři v čele s trenéry Svědíkem a Veselým mohou jen velmi těžko něčím překvapit.

„S Martinem se známe dlouho, hráli jsme spolu v Bohdanči, pak jsme spolu dělali profilicenci a startovali jsme spolu kariéru v divizi C v letech 2007 nebo 2008. On trénoval Pardubice, já Letohrad. Mám mu co vracet. Xkrát jsem musel kousnout, že jsme prohráli 0:1. Teď to musí vzít on,” prohlásil po poslední výhře Veselý. Další dějství se chystá na nedělní večer.

Vzájemné zápasy v sezoně:

11. kolo: Slovácko - Bohemians 2:4

Čtvrtfinále MOL Cupu: Slovácko - Bohemians 1:2

25. kolo: Bohemians - Slovácko 1:0

Poznámka Vojtěcha Mana

Ne, ještě je brzo zařizovat si pasy a shánět letadlo se zelenobílými pruhy na evropskou účast po skoro čtyřech dekádách. Bohemians během sezony posouvali své cíle od jistoty záchrany přes klid až po ten finální - čtvrté místo, ten si nákladem od Slavie sami zkomplikovali.

Ne snad, že by se z Edenu počítalo s body. Jestli mohli klokani o něco přijít, je to sebevědomí. Během druhého poločasu posledního zápasu působili až odevzdaně. Během jara už podobné výprasky od pražských „S” dostali (2:6 od Sparty a 0:3 od Slavie), a vždy po nich následovala ztráta z kategorie nečekaných - porážka na stadionu toho času jalových Českých Budějovic a naposledy čtyřgólová lekce od posledního Zlína. Pokud chtějí do Evropy, nemohou si tentokrát brát pauzu na zotavenou.

Jaroslav Veselý často mluví o mixu pokory a sebevědomí, oboje už se mu během sezony několikrát povedlo vyvážit, teď je jeho úkolem, aby se mu to povedlo rychleji. Jde o vývoj klubu, hráčů a třeba i jeho samotného. Jeho spolužák ze studií a konkurent od časů trenérských začátků ve východočeské divizi Martin Svědík je aktuálně největším kandidátem na místo ve velké trojce. Pokud Veselý dokáže splnit evropský cíl, který si naposledy sám zadal, s týmem, který na začátku sezony experti pasovali klidně i na přímý sestup, může být další na řadě.