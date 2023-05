Způsoby, jak vyzrát na Slavii. Experti radí: posílit střed či tahy s Krejčím

Ještě žádné ze tří derby v této sezoně nedopadlo pro Spartu veskrze uspokojivě, nejblíže k tomu měli Letenští při remíze 3:3, kterou ale honili na poslední chvíli. Slavia má momentálně v rukách víc trumfů a taky větší herní pohodu, díky níž může k rivalovi cestovat sebevědomá. Ovšem jen její výhra změní aktuální pořadí v tabulce, Spartě by teoreticky mohla stačit i remíza, která by ji udržela tři kola před koncem nadstavbové části dva body před červenobílými. Vsadí na to Brian Priske?

Deník Sport se svými experty zkouší najít způsob, jak by ligový lídr mohl dosáhnout svého, za současných okolností by se totiž jednalo o trenérský majstrštyk. Navrch má momentálně určitě Jindřich Trpišovský a jeho mužstvo.

Václav Kotal

bývalý ligový hráč a trenér, expert Sportu

Dát si pozor na krajní obránce

Rozestavení: Posílit střed

„Vzadu by to mělo zůstat na tři stopery, což Sparta používá už delší dobu. Zaprvé je na to zvyklá, zadruhé Slavia hraje vlastně na dva útočníky, i když Van Buren chodí trošku z hloubky. Způsobů bránění je několik. Buď se vysouvá jeden ze stoperů, nebo s ním chodí defenzivní záložník. Hlavně bude nutné udržet malé hřiště. Pro Spartu bude také důležité posílit strany, a to především