Slovácko v tísni, má čtvrtý pokus na triumf: motivací je dost, ve hře i Svědík

Přesně před takovým mačem si řeknete: Oni nejsou staří, ale zkušení… Stovky odehraných ligových bitev, nedávné zkušenosti z Konferenční ligy či finále MOL Cupu, to vše má Slovácko na své straně v bitvě o čtvrté místo na stadionu Bohemians. Klub chce opět do Evropy, jenže s „klokany“ třikrát v sezoně prohrál! „Věřím, že ten čtvrtý zápas konečně zvládneme,“ přál si brankář Filip Nguyen.

Budoucnost trenéra Martina Svědíka ve Slovácku nevisí na tom, jestli s týmem potřetí v řadě uhraje účast v evropském poháru. Tak jednoduché to zdaleka není. Každopádně by mu postup do předkola Konferenční ligy rozhodování mírně ulehčil. Viděl by před sebou další atraktivní mety, třeba by se mu lépe prosazovaly nezbytné investice do kádru.

Proto přikládá (nejen on) partii v Ďolíčku enormní důležitost. V klubu všichni upínají síly a koncentraci k nedělnímu večeru. „Bohemka má nepříjemný tým, postavený na rychlé brejky. Mají na to hráče. Drchala, Matouška, který je teď ve formě. Musíme si na to dát pozor. Jejich styl nám úplně nesedí,“ připustil gólman Filip Nguyen, jarní držák vyzrálé party.

V kabině je obhajoba „bramborové“ příčky stěžejní téma. Logicky. O nic víc a míň už výběr kolem kapitána Michala Kadlece na konci sezony nehraje. Dotáhnout sezonu potřetí v kuse těsně pod stupně vítězů, to by byla pro klub z nejmenšího ligového města naprostá pecka. „Něco jsme si k tomu řekli a uděláme všechno pro to, aby se to podařilo,“ shrnul jasně obránce Petr Reinberk.

Navíc se většina borců nerve o úspěch pro někoho jiného. Většina kádru zůstane po kupě, letní pohár by se týkal až na výjimky všech. V tuhle chvíli jsou jisté jen návraty Michala Trávníka (Sparta) a Ondřeje Šašinky (Baník) z hostování, počítá se ještě s odchody několika nevytížených náhradníků. Další bojují primárně za sebe, za své kariéry, prémie, uznání. Motivace je dost.

Vzájemné zápasy v sezoně 11. kolo

Slovácko–Bohemians 2:4

25. kolo

Bohemians–Slovácko 1:0

čtvrtfinále MOL Cupu

Slovácko–Bohemians 1:2

Slovácko už mohlo být v klidu před „klokany“. Zbytečnou porážku v Pardubicích (1:3) mají hráči pořád v hlavě. „Štve nás,“ přitakal Reinberk. Stejně tak dubnová ligová ztráta na Bohemians (0:1). „Byla nešťastná a může nás stát místo v poháru,“ obával se asistent Jan Palinek. „Podle mě musíme vyhrát, abychom měli šanci na čtvrté místo. Bude to velice těžké. Bod nám nic neřeší,“ usoudil.

Mužstvo z Uherského Hradiště potřebuje, aby se mu chytli útočníci. Svědíkův soubor nastřílel z elitní šestky suverénně nejmíň branek (38) a má negativní skóre. „Teď nám to moc střelecky nejde,“ souhlasil veterán Milan Petržela.

O to víc si cenil předchozích dvou tref v Plzni (2:2), z nichž jednu vstřelil hlavou střídající hroťák Filip Vecheta. „Vechy to taky potřeboval, může ho to mentálně posílit a snad si bude víc věřit. Góly od něj potřebujeme. V Plzni splnil úkol, se kterým tam šel. Musí pracovat dál,“ vzkázal dvacetiletému mladíkovi.

Větší tlak je každopádně na hostech z Moravy. Od nich se čeká, že obhájí loňskou i předloňskou pozici v tabulce. Protivník už dávno jede nad plán. „Oni do toho půjdou s čistou hlavou, ale věřím, že si vezmeme čtvrté místo zpátky. Jedeme tam vyhrát,“ zakončil odhodlaně Nguyen.