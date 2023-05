Priske o taktice: Obětovali jsme sami sebe. Doufám, že tu Krejčí zůstane

Na třetí pokus jste dokázali Slavii povalit. Rozhodla tahle výhra o titulu?

„Titul ještě není doma. Ve hře je pořád devět bodů, my máme pět bodů náskok. Ale ty emoce, jež jste po zápase viděli od hráčů a členů realizačního týmu, jsou důkazem vášně, kterou pro tuhle práci máme. A taky je třeba připomenout, že to byla reakce na to, že nás Slavia v poslední době porazila. Teď bylo hezké jí to oplatit.“

Ceníte si výhry o to víc, že jste s ohledem na okolnosti musel hodně změnit taktiku a celkově přístup k utkání?

„Jsem na hráče pyšný. Zkusili jsme nebýt tak otevření. V mnoha aspektech jsme s první polovinou zápasu byli spokojení. V některých pasážích jsme byli až moc pasivní, ale můžu hráče jen pochválit za to, jak to zvládli. Předvedli úžasný týmový duch.“

Od první minuty bylo evidentní, že hodláte sázet především na nízký blok a úpornou defenzivu…

„Změnili jsme filozofii. Chtěli jsme, aby hráči byli blíž sobě, aby byli kompaktnější. Fungovalo nám to zejména v prvním poločase. Kdybychom neinkasovali, bylo by to přesně podle našeho plánu. Po změně stran jsme byli pasivnější, zvlášť po druhém vstřeleném gólu. Musím ale hráče pochválit za to, jak za jediný týden absorbovali tolik změn. Nebylo to ale jen o těch v základní sestavě, ale i o těch z lavičky. Dokázali totiž hru oživit, navíc své spoluhráče po celou dobu podporovali. Ve výsledku jsme to dotáhli ke skvělému vítězství. Chtěl bych vyzdvihnout všechny hráče i členy realizačního týmu za práci, kterou jsme odvedli.“

Do jaké míry byl váš způsob hry vědomou záležitostí a do jaké vás do něj Slavia natlačila?

„Myslím, že nastavení bylo stejné jako obvykle. Jen jsme zkoušeli zápas zpomalit a víc ho zavřít. Poslední dva duely proti Slavii byly dost otevřené. Běhaly se dlouhé vzdálenosti, míč hodně létal. A je potřeba si přiznat, že Slavia je v tomhle nejlepší. Proto jsme museli nastavení změnit. Tentokrát to byl protiklad. Očekával jsem ale, že budeme víc na míči. Tentokrát jsme si nicméně přišli pro výhru, potřebovali jsme to změnit.“

Lze pochopit, proč jste se nyní k tomu způsobu hry uchýlili. Souhlasíte ale s tím, že v dlouhodobějším měřítku je takový projev pro tým možností Sparty neakceptovatelný?

(Pokyvuje hlavou) „Myslím, že znáte odpověď. Jsme tady, abychom hráli, dominovali, prokázali naši kvalitu. Abychom prosazovali naší hru. V sezoně jsme často měli v zápasech držení míče přes 70 procent. Teď jsme obětovali sami sebe a naší filozofii. Tenhle klub je bez titulu devět let a to je dlouhá doba. My ho chceme. Proto jsme museli zareagovat. Klíčové byly tři body a nic jiného. To jsme od zápasu očekávali. Věřím, že se nyní vrátím k tomu, co jsme dosud odváděli. Že budeme ctít naší filozofii. Ale hlavní ambicí je získat titul. Myslím, že i fanoušci na tribunách pochopili, k čemu směřujeme, a skvěle nás podporovali. Myslíte, že se mi hezky dívalo na to, jak hrajeme povětšinou bez balonu? Nedívalo. Ale bylo nutné to podstoupit. Vážím si toho, jak k tomu hráči přistoupili.“

Jak moc vám pomohl návrat Asgera Sörensena po zranění?

„Jsem za něj šťastný. Myslím, že všichni vidíme, co do týmu přinesl. Odehrál dobré utkání, ale to platí i pro ostatní. Je super, že máme Asgera zpátky. Nabízí nám to další možnosti při skládaní sestavy, můžeme díky tomu využít Krejčího ve středu zálohy. Rád bych dal kredit i Vydrovi, který odehrál výborný zápas a prokázal talent. Je hezké, že máme při skládání sestavy tyhle možnosti. Svědčí to o kvalitě práce naší akademie i B-týmu.“

Rozhodující penaltu proměnil Ladislav Krejčí. Prokázal se jako pravý kapitán, souhlasíte?

„Krejčí je pro nás klíčový v mnoha aspektech. Je to lídr. Jeho mentalita a vůdčí schopnosti jsou úžasné. Buduje tým, dává ho dohromady.“

Dovedete si vůbec nyní představit Spartu bez něj?

„O tom nechci vůbec přemýšlet. Samozřejmě, stává se, že dobří hráči přestupují. Zároveň věřím, že se i včetně Ládi můžeme dál rozvíjet. Doufám, že tady zůstane. Je to skvělý kluk a udělal toho pro nás hrozně moc.“

Rozhodující gól jste vstřelili po penaltovém zákroku na Awera Mabila. Jak hodnotíte jeho dosavadní přínos a budete usilovat o uplatnění opce po sezoně?

„Je pravda, že po Awerově příchodu jsme čekali, že bude hrát jinou roli. Projevila se ale velká konkurence. Honza Kuchta, Čváňa i Haraslín měli obrovskou formu, byli produktivní. Awer nedostával tolik minut, ve které doufal. A které sám očekával. Proto se mu možná nedařilo. Ale on chápe, že máme jediný cíl a to je titul. Přijal svou roli a dělá všechno pro to, aby týmu co nejvíc pomohl. A jestli zůstane? Na to teď nedokážu odpovědět.“