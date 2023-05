Sázka na účelnost přinesla Spartě jackpot, titul už nemůže pustit. Ale...

Bylo to hlavní téma v týdnu před finálním soubojem „S“ v sezoně. Jak Brian Priske zareaguje na předchozí nezdary v konfrontacích s úhlavním rivalem? Překope rozestavení? Rozstřelí stabilní základní jedenáctku? Nebo snad přijde s něčím úplně jiným?

Dánský trenér přišel. Výchozí rozestavení ponechal, do sestavy už sáhl více. Největší změnou byl ale samotný způsob, jakým Sparta k derby přistoupila.

Totálně totiž vsadila na účelnost. Od úvodního hvizdu zalezla dolů a prakticky po celý duel spoléhala takřka výhradně na defenzivu. Držení míče na úrovni 17 procent ostatně hovoří za všechno…

Ne, tohle rozhodně není způsob, jakým by se měl největší klub v zemi, jenž se chce výrazně profilovat v evropských pohárech, prezentovat. V téhle konkrétní situaci lze ale tenhle extrém akceptovat.

Slavia totiž šla do utkání v roli favorita. V její prospěch hrála aktuální forma i zvládnutá předešlá derby. Priske si dopředu vyhodnotil, že v otevřené partii bude mít jeho tým jen těžko šanci na úspěšný výsledek.

Proto v zápase, kdy se lámaly dostihy o titul, zvolil čistě pragmatický přístup. Pasivní, opatrný, pro někoho možná bázlivý. Ovšem i vinou kardinálního selhání Igoha Ogbua v nastaveném čase nakonec i účelný. Tříbodový, tedy de facto i titulový.

Samozřejmě, Sparta by měla být nastavená úplně jinak. V jakémkoli jiném duelu v rámci FORTUNA:LIGY by takový přístup byl těžce nepřijatelný. Tím spíš v domácím prostředí. Mančaft s takovým rozpočtem a možnostmi by měl na hřišti předvádět něco úplně jiného.

S ohledem na předzápasové rozdání karet ale Priskemu těžko něco vyčítat. Udělal to, co v jeho očích bylo nejlepší pro vyznění celé sezony. Logicky hleděl dál než za tohle jedno utkání. I remíza by totiž Spartě do značné míry vyhovovala.

V některých pasážích hry možná až nedůstojné (ovšem stále účelné) představení by nicméně nemělo překrýt to, co se rudým během jara povedlo. Vstupovali do něj s mankem pěti bodů na rivala z Eden, nyní jsou o stejnou porci před ním. Tedy deset bodů plus.

Po velkou část druhé poloviny sezony navíc Letenští předváděli svižný a velmi zajímavý fotbal, který fanoušky bavil. Závěr ročníku už dojíždějí na hraně, i to je vehnalo do hluboké obranné ulity.

Pro jednou to lze akceptovat. Trendem se to ovšem stát nesmí.