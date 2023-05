Bucha: Nenacházím slova. Bílkův konec? K zamyšlení i pro hráče

Jak je možné, že jste ztratili dobře rozehrané utkání?

„Hodnotí se mi to složitě. Prohráli jsme doma jedna tři, to je tvrdá porážka, těžko se to kouše. Nenacházím slova, jak to zhodnotit.“

Rozhodil vás v prvním poločase neuznaný gól a pak vyrovnání v nastavení prvního poločasu?

„Kéž bych to věděl… Rozhodilo nás to, poslední dobou nás rozhazuje víc věcí. Běží nám negativní šňůra a nedaří se, těžko se z toho vystupuje. V zápase se nám to dneska zase nepovedlo.“

Mrzí vás zbytečné inkasované branky?

„Druhou si nevybavuju přesně… Ale co si vybavuju, tak první gól Olomouce, tam za to nějakou vinu nesu. Měli jsme balon pod kontrolou, házeli jsme aut a já se to snažil řešit konstruktivně, jenže pak nám dali gól po centru.“

U druhé branky vám Dele naběhl do zakončení zprostředka a vy jste se s ním nechytl...

„Je možné, že i tam jsem udělal chybu.“

Vyčítáte si, jakým stylem inkasujete?

„První půle byla od nás odehraná celkem dobře, akorát jsme si dali vlastní gól. Určitě se všem dalo zabránit, jsou to laciné góly. Často to chodí po nějakém centru, nejsme důrazní ve vlastním vápně a soupeř nás jednoduše trestá.“

Dokážete se probrat v závěru nadstavby?

„Snad zmobilizujeme síly a závěr dohrajeme se ctí. Čekají nás ještě dva velké zápasy (na Slavii a na Spartě). Na tahle utkání se motivace rozhodně nehledá složitě. Snad se nám podaří udělat nějaké dobré výsledky.“

Řešili jste v šatně konec Michala Bílka?

„Fotbalový život o tomhle je. Určitě je to smutná zpráva, o něčem to vypovídá. Je to k zamyšlení i pro nás pro hráče. Ale řekl bych, že nás to v zápase proti Sigmě nezasáhlo, neovlivnilo. Oznámili nám to v kabině a dál jsme jeli ve stejném módu, jak jsme byli nastavení od začátku sezony.“