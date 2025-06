Pod pokličkou přestupu: Slavia ukázala jednání o Sanyangovi, porazila konkurenci

Mrštnost, dlouhé nohy, někdy až na první pohled nekontrolovatelný a rozevlátý sprint s balonem. To vše zaujme při pohledu na Youssuphu Sanyanga. A Slavia rozhodně nebyla první, kdo si zajímavého talentu všiml – v době, kdy měl levonohý křídelník ve švédské lize jen pár zápasů, už se na něj pomalu tvořila fronta.

Mluvilo se o velkém zájmu skotských Rangers, do přestupu ale šlapalo několik dalších klubů z prestižnějších lig. I to je patrné ze speciálního představovacího videa, které mapuje mladíkovu cestu do Edenu. „Je tam někdo z Championship a ještě Saint-Étienne,“ jmenuje sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek ve videu obsahující záběry z 16. a 17. května.

„Měsíc poté, co jsem ho viděl naživo poprvé, tam už byl Brighton,“ říká Lukáš Martínek, skandinávský skaut českého mistra. Jak vypráví, poprvé si hráče všimnul už na podzim, kdy hrál rychlonohý levák za sestupující tým Vasteras.

Klíčový faktor, který hrál do hry Slavie? Ve frontě byla jako jedna z prvních, jak web iSport poprvé informoval v půlce dubna.

Sanyangův příchod v mnoha ohledech kopíruje rok a půl starý zisk El Hadjiho Malicka Dioufa, i ten měl za opaskem jen pár startů v norské lize a nakonec z něj bylo přestupové terno. To reflektuje Zdeněk Mikyška, šéfskaut Pražanů. „Od prvního zápasu by to mohla být rána jako Diouf. Už v prvním reportu doporučujeme hráče přivést,“ povídá předtím, než se Bílek vydá do Kodaně jednat se zástupci Öster. I samotné jednání je zachycené z dálky na kamery, jeho přesný obsah si samozřejmě divák musí domyslet.

Vyjednávání ale nebyla lehká. Přestože má v profi fotbale rodák z gambijského Kunkujangu pouhých 17 zápasů a na svůj premiérový gól zatím čeká, ve Švédsku šponovali cenu skoro až k 90 milionům korun. Jelikož ale Slavia vidí v ofenzivně laděném hráči nového Petera Olayinku, rozhodla se na obchod kývnout. I trenéři dali po zhlédnutí pár videí své jednoznačné ano. „Dostali se s cenou malinko výš, než jsem chtěl,“ přiznává Bílek těsně poté, co mu dala švédská strana zelenou k přestupu.

Od chvíle, kdy si sportovní ředitel se zástupci klubu plácl, uplynulo dva a půl týdne. O víkendu už se Sanyang fotil v Edenu, nyní se poprvé představil fanouškům. „Je to další krok v mé fotbalové kariéře, moc se na něj těším. Hraju na křídlech, vpravo i vlevo. Občas hraju i v záloze jako desítka, protože rád dribluji, běhám a centruji na spoluhráče, kteří dávají góly,“ představil se.

Dvě posily představené, téměř 180 milionů korun utracených. Slavia se do zbrojení na Ligu mistrů pořádně opřela a další pohyby v kádru by měly brzy následovat.