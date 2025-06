Klíčová informace je, že Leverkusen brzy zveřejní jméno nového gólmana. Tím je Mark Flekken, který poslední dva roky strávil v anglickém Brentfordu. V uplynulé ligové sezoně odchytal sedmatřicet zápasů, zaznamenal sedm čistých kont a týmu pomohl 73% úspěšností zákroků k umístění na desáté příčce tabulky.

Smlouva do roku 2028 a přestupová částka ve výši deset milionů eur (asi 250 milionů korun) jasně naznačují, že jednatřicetiletý Nizozemec má zatlačit na Lukáše Hradeckého (35 let), dlouhodobou jedničku. Nebo ho v brzké době úplně nahradit. Další signál je, že byť se Leverkusen o něj usilovně zajímal už v posledních týdnech, jeho transfer nakonec schválil také nově jmenovaný trenér Erik ten Hag.

Jinými slovy: Flekken zastane džob Matěje Kováře, který přišel do klubu před dvěma lety po konci ročního hostování v pražské Spartě. Manchester United jako kmenový klub za něj tehdy inkasoval pět milionů eur (zhruba 125 milionů korun).

Český reprezentační gólman zapsal za Leverkusen sedmnáct soutěžních startů v první sezoně a patnáct ve druhé (většinu v pohárech). S tím pochopitelně není spokojený, podobně jako vedení bundesligového mistra z roku 2024. Jeho pozice se bude v následujících týdnech řešit, setrvání se neočekává, protože tento režim není výhodný ani pro jednu stranu.

Návrat do Sparty je vyloučený

Podle informací deníku Sport a webu iSport dojde brzy k plánované schůzce mezi hráčovými zástupci a vedení klubu, na které se přítomní aktéři oficiálně dohodnou, jak postupovat dál. Nebude se na ní debatovat ani tak o Kovářově odchodu, jako spíš o jeho možné formě – tedy hostování, nebo trvalém přestupu.

Pokud sportovní ředitel Simon Rolfes a spol. rozhodnou, že preferují první variantu, očekává se mnohem jednodušší jednání. Obecně platí, že kluby jsou k hostování otevřenější. Zvlášť v situaci, kdy Leverkusen bude pravděpodobně požadovat za českého brankáře vyšší sumu, než za kterou ho vykoupil z Anglie.

Každopádně Kovář cílí na klub z jedné top pěti evropských soutěží, kde dostane příležitost porvat se o post jedničky. Proto je vyloučený třeba návrat do Sparty, kde v sezoně 2022/23 slavil zisk mistrovského titulu. Kromě ambic totiž narostly pochopitelně také gólmanovy finanční nároky, které jsou od letenských možností v současné době vzdáleny.

Nyní rodák z Uherského Hradiště absolvuje reprezentační sraz, na kterém ho čekají s týmem trenéra Ivana Haška dva kvalifikační zápasy mistrovství světa proti Černé Hoře a Chorvatsku. Do obou by měl zasáhnout. Pak se teprve bude zabývat tím, kde odstartuje příští sezonu. A v Leverkusenu to nejspíš nebude.