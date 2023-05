Liga očima fanoušků: Prohrál fotbal? Řeči o zanďourovi neobstojí

Video se připravuje ... Nadstavba FORTUNA:LIGY se ve druhém kole přiblížila rozuzlení. Sparta porazila Slavii díky defenzivní taktice a názory na ni se samozřejmě různí. Zatímco podle sešívaných v zápase prohrál hlavně fotbal, rudí mají největší protiargument ve výsledku. Podívejte se, jak poslední dny viděli zástupci fotbalových kotlů.

Slavia Praha Ztracené derby i titul: fotbal opět prohrál Třikrát se Sparta v sezoně pokusila porazit Slavii fotbalově, dvakrát odešla jasně poražena a jednou, když hrála proti torzu soupeře, se štěstím uhrála bod vlastním gólem v nastavení. Proto asi není divu, že počtvrté už to nezkoušela. „Rádi bychom hráli fotbal, ale jde o titul," řekl Ladislav Krejčí. Není těžké si uhádnout, co tím opravdu myslel. Rádi bychom hráli fotbal, ale fotbalově na protivníka nemáme. A tak se domácí uchýlili ke stejné taktice, kterou na témže stadionu předvedla proti Spartě Plzeň – zaparkovat autobus a zdržovat. Jakýmsi zázrakem se pro novináře a experty tato taktika během měsíce změnila z antifotbalu na mistrovský taktický tah. Přestože je Slavia očividně nejlepším klubem v zemi, už podruhé v řadě přijde o titul vinou zápasů, ve kterých soupeř postaví 11 hráčů na 40 metrů od vlastní brány a snaží se hrát co nejméně. Aby se to neopakovalo potřetí, musí přijít nějaké změny. Sám nevím, jestli je řešením vysoký útočník, anebo spíš více kreativních hráčů typu Ševčíka či Zafeirise. Snad má sportovní vedení víc nápadů než já. ONDŘEJ KREML. 40 let, vědecký pracovník

Sparta Praha Řeči o našem zanďourovi neobstojí Spokojenost ano, jásot a oslavy ještě ne. Ptá-li se čtenář, proč spokojenost a s čím, odpověď zní: v derby jsme nastoupili v silně pozměněné sestavě šité na míru soupeři. Tedy bez některých tvořivých záložníků a urostlými hráči vzadu. Tak jsme měli čelit nákopům a centrům slávistů. Těm nevyšla sázka na kombinační hru, ve které jednoznačně dominovali. To známe z našich předchozích zápasů. Velká převaha v poli nevede vždy k vítězství, a tak stačilo naše nízké držení míče plus výborný Kovář. Pravda, rychlé náběhy hráčů soupeře nám dělaly problémy, ale karta se pomalu obracela, a obránci, jmenovitě Sörensen, se dostávali blíž a blíž k bráně Slavie, až jedna střela skončila v síti. A byl to také dánský stoper, kdo posílal centry z křídelních prostorů! Námitky, že jsme hráli zanďoura, neobstojí. City i Leverkusen v pohárových zápasech hrály podobně. A ještě pár slov k rozhodčímu – byl velmi dobrý a hře nechával spád. Pozornost si zaslouží fakt, že když odpíská penaltu v 96. minutě Černý, nikdo neřekne ani popel. V kom je chyba? Miloš Kolář. 72 let, fotbalový důchodce

Viktoria Plzeň Na jeden poločas nevyhrává Takže je to stejný jako v jednom filmu: Neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. A u nás taky tak: na jeden poločas se nevyhrává. Říkej jim to pořád, a oni to stejně udělají zas, zas a zas. Kdo u nás dlouho nevyhrál, ten si to užije. Na druhou stranu musím říct taky: Když chceš Chorého otrávit, pískej mu jakýkoli kontakt s protihráčem. To se tentokrát povedlo naprosto beze zbytku. Pozitivum u nás nevidím jediné, snad kdyby nastoupili mladí, asi by byl výsledek stejný, ale skousnul bych ho snáz. Být na stadionu za klauna, na kterém těm na hřišti asi podle výkonu úplně nezáleží, tedy není moje parketa. Jde o to, že ne každý to polkne, a uvidíme, jak budou návštěvy pokračovat příští sezonu. Tři zbylé přáteláky v nynější nadstavbě už asi ani nelze hodnotit. Uvidíme, jak se k tomu postaví hráči. Téma nový trenér nechávám těm, co ho budou platit. Já se nechám překvapit. Čest královně Viktorce, zvykejte si. Dobře už bylo! KOVI. 55 let, koordinátor distribuce

Baník Ostrava Záchrana jistá. Přiveďme nadprůměrné hráče O samotném zápasu v Jablonci asi ani nemá smysl psát. Odvezli jsme si bod, pro který jsme přijeli. Možná jsme byli i lepším mužstvem, ale fotbalové kvality jsme viděli pomálu. Více mě potěšila výhra U-19, která otočila nepříznivý výsledek ve tři body a stále bojuje o titul v celostátní dorostenecké lize. Ale zpět k áčku. Bod z Jablonce a výsledky ostatních utkání ve skupině o udržení znamenají téměř jistou záchranu. Proto by v nadcházejících zápasech měli dostat šanci hráči, kteří neměli takové vytížení, zejména Smékal, Jaroň, možná brankář Hrubý nebo místo nepřesvědčivého Miškoviče a při zranění Šína třeba i opora B týmu Holaň. Jedná se o Šehičovi, tak snad i on by měl mít maximální vytížení. Z mého pohledu je to ale pro Baník málo. Pokud se máme v příští sezoně pohybovat ve vyšších patrech tabulky, tak bychom měli podepisovat hráče, kteří v lize patří k nadprůměru. O to více, pokud se jedná o cizince. David Liveč. 42 let, vedoucí prodeje