Priske: Jsme blízko titulu, mentalita je důležitější. Od Vánoc jsme nejlepší

Ukázala Sparta, že její nejcennější stránka na jaře je charakter týmu?

„Ano, bez debat. Už tady o tom mluvíme pár posledních zápasů, možná ještě víc. Jsme silný tým, kluci mají sami v sebe velkou důvěru, podporují se a nepřestávají bojovat ani ve chvílích, kdy to s námi vypadá špatně. Pořád pokračujeme, vítězná mentalita týmu je naprosto úžasná.“

Zřejmě jste nepředvedli výkon, se kterým byste byl úplně spokojený. Čemu to přisuzujete?

„Myslím, že fyzicky jsme na tom pořád dobře. Necítím, že bychom byli unavení. Ale když jste v situaci, že tenhle klub je po dlouhé době blízko, aby získal nejvýznamnější trofej v Česku, a není v týmu tolik hráčů, kteří by ji už vyhráli, tak tyhle zápasy nejsou tolik plynulé, není v nich tolik dynamiky jako v předchozích utkáních na jaře. Ale v těchto chvílích je mentální stránka o dost důležitější. Všichni mluvíte o tom, jakým způsobem jsme se přes Vánoce změnili, jaké jsme pak podávali výkony, kolik gólů dali… Myslím, že od Vánoc jsme nejlepší tým a dávám týmu kredit. Věřím, že se pak nebudeme bavit jen o tomto vítězství nebo o Slavii. Zkrátka, když jste tak blízko velkého úspěchu, jsou tam tyhle aspekty.“

Jak jste viděl penaltovou situaci, kdy Roman Valeš fauloval Jana Kuchtu?

„Upřímně jsem to neviděl. Myslím, že to bylo překvapení pro hodně lidí na stadionu, i pro mě. Ale jsem rád, že Honza se probral a zapojil se do toho.“

Sparta - Bohemians: Nevídaný kiks brankáře Valeše! Podívejte se, co mu předcházelo Video se připravuje ...

Zvládli byste zápas i bez této kuriózní situace?

„Dobrá otázka, i těžká. V té pasáži jsme se trápili a samozřejmě nás to hodně nakoplo, dodalo nám to sílu a důvěru, že to můžeme zvládnout.“

Kuchta byl u obou vstřelených gólů, ale zároveň kvůli žluté kartě za protesty bude chybět na Slovácku. Budete mu to vyčítat?

„Pro mě je těžké to posoudit. Myslím, že to od rozhodčího bylo docela tvrdé. Hned jak Honza k němu dobíhal, už ji viděl. Když určil takovou hranici žlutých karet za diskuze, tak jich v zápase mohlo být mnohem víc. Ale Honza tu energii musí zvládat. O pauze byl naštvaný, stejně tak ostatní hráči, takže i do druhé půle tímhle týmu něco dodal. Na začátku sezony ovšem dostal taky červenou, takže agresivity a energie od něj nesmí být až moc. Ale nebudu mu ji brát, protože nám fantasticky pomáhal, i v defenzivě, vracel se hluboko do pole, takže ho musím jen vyzdvihnout.“

Chyběl Lukáš Haraslín, jak je na tom?

„Je v pořádku. S manželkou čekají narození druhého dítěte, každým dnem. Takže uvidíme, jestli bude v úterý na Slovácko připravený.“

Zápas s Bohemians dohrával v obraně s bolavým lýtkem Casper Höjer. Přemýšlel jste, že ho vytáhnete třeba do útoku?

„Když bylo jasné, že je zraněný, snažili jsme se ho především podpořit. Po gólu na 2:1 jsme se vrátili do trojky vzadu a změnili jsme pokyny pro Kryštofa Daňka (hrál před Höjerem). Nicméně do toho druhého jsme ho potřebovali povzbudit, aby nám pomohl. V tuhle chvíli to vypadá, že nejde o svalové zranění, jen o maličkost.“