Jílek o (ne)penaltě: Nerozumím tomu! Čtvrté místo? Teď už velká teorie

Když už rozhodčí nepískl nedovolený zákrok vašeho hráče, mohl zřejmě za ruku ve vápně nařídit „desítku“. Jak koušete, že to neudělal?

„Pokud byl faul, měl být odpískaný. Těžko v této situaci, kdy byl hráč pod tlakem, nechával rozhodčí výhodu. Jinak musí být ruka a penalta.“

Bod je pro vás z hlediska postavení v tabulce málo. Cítíte to tak?

„Z celkového pohledu remíza v tuhle chvíli netěší asi ani jedno mužstvo. Zklamání je na obou stranách. Při ztrátě Bohemky mohl jeden či druhý tým získat do posledních dvou kol velmi výhodnou pozici. Což se nikomu nepovedlo. Bolí, když ztratíte vedení v 85. minutě. Člověk už trošku v hlavě kalkuluje, jak by to mohlo být dál. A to se většinou nevyplácí, což se ukázalo. Slovácko tu vyrovnávací akci přehrálo výborně. Skvělé přiklepnutí (Filipa Vechety) a Kalabiška to uklízí pravou na zadní tyč. Těžko bránitelná situace. V závěru bylo na obou mužstvech vidět, že chtějí dát vítězný gól. Byli jsme reálně blízko rvát se o čtvrté místo.“

To už se hodně vzdálilo. Ještě věříte?

„Teď už je pro nás velká teorie. Víme, proti komu stojíme a musíme spoléhat i na výsledky ostatních. Ale dokud existuje jakákoliv reálná šance, byť teoretická, budeme se o to bít. Určitě budeme nepříjemný soupeř i v úterý proti Slavii a půjdeme do utkání s vírou, že můžeme uspět.“

Ceníte si, že jste dokázali otočit skóre z 0:1 na 2:1?

„Mentální síla mužstva je obrovská. Nevzdává se, nezabalí to. Z druhého poločasu proti kvalitnímu soupeři jsem měl výborný pocit. Hráli jsme jednodušeji, přímočařeji, byli jsme běžecky silný. Nemůžu samozřejmě opomenout, kdy šel hráč Slovácka (Pavel Juroška) dvakrát sám na brankáře. Ale to nebyly vypracované šance, spíš naše velké nedorazy. S tím velká spokojenost nepanuje. Dělám si statistiku, že jsme na jaře čtrnáctkrát ze sedmnácti zápasů nedali první gól. Všechno pořád musíme dohánět. Někdy bychom se chtěli dostat do pozice, že povedeme.“

Co se vám nelíbilo na výkonu?

„Zbytečně jsme pouštěli Slovácko do standardních situací. Havlík to tam posílá naprosto přesně a precizně. Navíc má soupeř náběhové hráče, takže si koledujete o průser. To se naplnilo. Ve druhém poločase už se hrálo velmi kvalitní utkání, nahoru dolů. Dělba bodů je zasloužená. Ještě chci říct, že se mi líbila atmosféra. Je to fajn. I naši fanoušci k ní přispěli. Jsem nadšenej, jakým způsobem nás teď podporují, byť ne v takovém počtu. Ale jsou slyšet, proběhla závěrečná děkovačka. Jednoznačně to jde správným směrem.“