SESTŘIH: Plzeň - Bohemians 0:2. Hopsa do Evropy! A Staňkův kiks…

Dlouhých 36 let čekali, o snových sezonách vyprávěli pamětníci maximálně svým dětem či vnoučatům. Teď se ale Bohemka dotýká mimořádného počinu. V úterý urvala tři body v Plzni a po výhře 2:0 je krůček od kvalifikace do Konferenční ligy. V posledním kole nadstavby FORTUNA:LIGY stačí „klokanům“ uhrát bod doma s Olomoucí a dohopsají do Evropy! Podívejte se na videa nejzajímavějších okamžiků zápasu.