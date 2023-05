Ze Slavie do Baníku? Slovenského reprezentanta sledoval i polský mistr

Tomáš Rigo je blízko přestupu do Baníku Ostrava • koláž iSport.cz

Kdo sleduje FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU ví, že Tomáš Rigo – stejně jako třeba jeho (ex)spoluhráč Jan Suchan, jenž nedávno přestoupil do Českých Budějovic – už ji přerostl.

„Překvapilo mě, že je v té soutěži spousta kvalitních hráčů. Třeba vlašimský střed pole by mohl uspět i v první lize. Je vidět, že jsou spolu kluci dlouho, vědí o sobě. Takový Tomáš Rigo je velmi zajímavý záložník,“ prohlásil v rozhovoru pro iSport.cz nedávno bývalý trenér Jihlavy Ondřej Smetana, jenž působil i v Baníku.

Právě ten projevuje interes o dvacetiletého Slováka, který by měl být v dalším cyklu, jenž vyvrcholí domácím EURO U21 v roce 2025, kapitánem výběru U21.

„Z Ostravy cítíme o Tomáše velký zájem. Nebudu zapírat, že je jedním z klubů, o kterých se v souvislosti s jeho budoucností bavíme,“ potvrdil redakci hráčův manažer Martin Štěpanovský z V&M agency.

Mezi další celky, které mají Riga na radaru, patří Liberec či Jablonec, ale rovněž například Raków Čenstochová. Čerstvý polský mistr rodáka z Popradu monitoruje, ale vše spěje k tomu, že technický středopolař zamíří na Bazaly. Slezskou variantu nyní preferuje i sám fotbalista.

Rigo za áčko Slavie, kam dorazil z mládeže v Ružomberoku, debutoval v osmnácti letech v základní skupině Evropské ligy na půdě Leverkusenu (prohra 0:4 v říjnu 2020). Jeden start přidal ve FORTUNA:LIZE a jeden v MOL Cupu (oba na jaře 2021).

Teď již mají být Pražané domluveni s Baníkem na podmínkách přestupu. Je možné, že součástí transferu bude možnost zpětného odkupu, jako to v poslední době bývá zvykem. Zamíchat kartami může i zájem „sešívaných“ o Muhameda Tijaniho…

FCB by v Rigovi každopádně získal zajímavou alternativu do středu zálohy na pozici „osm“, kterou nutně potřebuje posílit. Smlouva za měsíc končí Danielu Tetourovi, těžko říct, co bude s Nemanjou Kuzmanovičem, který v závěru ročníku ztratil místo v užším kádru.

Přednost uprostřed dostávali zahraniční křídelníci na hostování, útočník Jiří Klíma či nepřesvědčivý Chorvat Robert Miškovič. Zranění trápilo Jiřího Boulu, Matěje Šína a Ladislava Takácse. Proto se v posledních dvou duelech nadstavby dostalo i na dvacetiletého Dominika Holaně z béčka.

Ve F:NL si Rigo za předchozí dva ročníky připsal 10 gólů a 8 asistencí. Teď míří mezi elitu.