Fousek gratuloval Bohemce, FAČR jí pomůže s poháry: Nároky jsou vysoké

Na úterní tiskové konferenci po jednání výkonného výboru FAČR padlo i téma Bohemians a kvalifikace evropských pohárů. Předseda české asociace Petr Fousek se chystá v pátek na setkání do Ďolíčku, aby čtvrtému celku FORTUNA:LIGY poskytl cenné rady související s pořádáním zápasů na mezinárodní scéně. „Bohemce poháry přeji,“ vyjádřil se šéf fotbalového hnutí.

Bohemians slavili v sobotu těžko představitelný počin – po 36 letech si vršovický celek zahraje kvalifikaci evropských pohárů, čtvrté místo v lize klubu garantuje účast v letních předkolech Konferenční ligy. Bude se hrát v ikonickém Ďolíčku, který sice nabízí mimořádnou atmosféru, ale stařičkým zázemím těžko splní podmínky pro zápasy na evropské scéně?

„V první řadě chci pogratulovat Bohemce, že se dostala do evropských pohárů. Přeju to současné generaci i pamětníkům jako jsou Antonín Panenka a další. O věcech kolem stadionu a všem, co s ním souvisí, rozhoduje UEFA, nikdo jiný. Nároky na Konferenční ligu jsou dané,“ pověděl Petr Fousek na konci tiskové konference po úterním jednání výkonného výboru.

Předseda FAČR spolu s dalšími představiteli asociace v pátek navštíví stánek Bohemians. „Cílem setkání (s vedením Bohemians) je ze strany FAČR pomáhat klubům, co nemají tolik zkušeností s evropskými poháry. Nároky ze strany UEFA jsou vysoké, chceme poskytnout naše know-how. To samé jsme dělali minulý rok u Slovácka, předtím se Zlínem nebo s jinými kluby, když postoupily do skupiny evropských pohárů a nemají s takovými zápasy tolik zkušeností. Tenhle support je ze strany FAČR správný,“ podotkl Fousek.

Bohemians - Olomouc: Fanoušci na ploše! Klokani slaví postup do evropských pohárů Video se připravuje ...

Je možné, že dojde i na téma do dalších let, tedy zásadní přestavby již nevyhovujícího stadionu, případně stavby nového. Zasloužili by si „klokani“ lepší zázemí odpovídající moderním standardům?

„Nesouvisí to s tímhle ročníkem evropských pohárů, ale s dlouhodobou vizí Bohemky. Spolupracujeme s Prahou 10, v Edenu se odehraje finále Konferenční ligy, tedy také na území Prahy 10. S panem starostou máme dobré vztahy. Když bude z naší strany třeba podpora, to musí říct Bohemka. Má jistě svou strategii, vizi, jak chce postupovat směrem k hlavnímu městu Praha a městské části. Kde bude potřebovat podporu, tam ji určitě poskytneme,“ slíbil Fousek.

Bohemians mají za Ďolíček nachystanou alternativu. V případě, že v bojích o Evropu nenastoupí v Ďolíčku, se nepřesunou do blízkého Edenu. Na poskytnutí stadionu se klub dohodl se Spartou, takže na mezinárodní scéně může své utkání odehrát na druhém břehu Vltavy na Letné.