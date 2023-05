Hlavatý jde v baráži proti Příbrami, kde bydlí. Liga mistrů? Byl to hukot

Má před sebou úkol zatarasit cestu do první ligy klubu, v němž prožil velké věci. Pardubický záložník Michal Hlavatý, klíčový to muž týmu kouče Radka Kováče, jde v baráži o elitní fotbalovou soutěž proti Příbrami. Hraje se ve čtvrtek ve středních Čechách a v neděli na východě.

Stadion u Litavky pomalu praskal ve švech, přitom měli hráči prvního mužstva volno. Jenže místní juniorka, mistr dorostenecké ligy z jara 2015, válela v mládežnické Lize mistrů. Dostala se až do osmifinále, vyřadila CSKA Moskva, vypadla po penaltovém dramatu s Benfikou Lisabon.

„Celá Příbram tím žila, je to jedna z mých nejhezčích vzpomínek,“ netají středopolař Michal Hlavatý, nynější tahoun Pardubic.

Do Příbrami dorazila proslulá Benfica. To jste museli koukat, ne?

„Už CSKA byl velký soupeř. Je pravda, že jsme byli docela vyhoukaný. (směje se) Benfiku jsme sledovali na předzápasovém tréninku, hráli jen bago. Tušili jsme, že to bude hroznej kolotoč.“

Ale nebyl…

„Kdyby víc chtěli, tak by to bylo horší. Bránili jsme od kruhu, oni si hráli na své půlce, k nám se moc netlačili. Navíc se přes nás nedostávali. Ale byli fakt dobrý, hrál tam třeba Joao Felipe. Chvíli před tím zápasem odešel Renato Sanchez do Bayernu za 40 milionů eur. Myslím, že my jsme předváděli super fotbal, jen nám narozdíl od zápas s CSKA nevyšly penalty.“

V Příbrami jste byl od jedenácti let. Proč jste vlastně odešel ze Sparty?

„Jsem ročník devadesát osm a šel jsem do příbramských devadesát sedmiček. Brácha hrál za ročník 1995 a tyhle dva týmy jezdily společně na zápasy. Příbramská mládež byla tehdy vyhlášená, ale především to bylo pro rodiče jednodušší logisticky.“

Z Hořovic to je blíž, že?

„V Hořovicích jsem se jen narodil. (usmívá se) Bydlíme ve Hvozdci u Hořovic. Přes Brdy je to nějakých patnáct dvacet minut. Na Strahov jsme jezdili padesát minut až hodinu - a to nesměla být zácpa.“

Nyní se Příbrami postavíte v baráži. Jaký k ní máte vztah?

„Velkej, pořád tam bydlím, mám ji v srdci. V týmu jsou kluci, s kterými jsem hrál, snažím se je sledovat.“

Pardubice jsou favorit. Berete tuhle roli?

„Ligové týmy jsou tak brány, ale nám je jedno, jestli jsme favorit nebo černý kůň. Přistupujeme k tomu tak, že to chceme zvládnout. Lehké to nebude.“

Ošidné? Zdá se, že ligové kluby slaví baráž prakticky jako záchranu.

„My jsme byli od září na posledním místě, museli jsme se z něj dostat, což byl jen první krok. Tenhle bude možná ještě složitější. Je pravda, že fotbalová veřejnost to trochu vnímá tak, že je hotovo. Kdybychom ale my teď mluvili o jisté záchraně, tak jsou to jen bláboly.“

Jste na špičkách, ostražití?

„Náladu máme dobrou, drželi jsme si ji celou sezonu, protože jsme dobrá parta. Na špičkách jsme, baráž bude hodně ošemetná. Oni mají mladé mužstvo, k tomu pár opor, jsou fotbaloví. Netají se tím, že potřebují úspěch i kvůli financím. Pro Příbram by byl postup spása. Proto nesmíme ztratit pokoru a soustředění.“

Držíte rituál, po vítězných zápasech neslavíte. Nechybí vám to?

„Začalo to po výhře v Brně. Honzík Jeřábek řekl, že se nebude slavit, že to tak kluci dělali už minulý rok v nadstavbě. Tak jsme na to najeli, podle mě je to dobrý nápad. Co bychom ve finále slavili, když ještě nejsme zachránění?“