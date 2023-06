Fantiš záviděl hokejistům. Už nemusí, Zlín ožil fotbalem: Boje o vše zvládáme

Baráž už jednou vyhrál, před čtyřmi lety s Příbramí proti Brnu. Teď je Antonín Fantiš (31) zase blízko. Pomohl Zlínu k vydřené výhře 1:0 nad nebezpečným Vyškovem . Ale byly to nervy. A ještě budou. Po třicítce je má i platný univerzál. „Čím jsem starší, tím to snáším hůř,“ přiznal Fantiš.

Takže pořád nápor na nervy…

„Když je člověku pětadvacet, šestadvacet, má kariéru víceméně před sebou a může se někam dostat. Věk nezastavíte, i když já se teď cítím super. Tlak na hlavu a zodpovědnost vůči klubu je větší. Nervozitu cítím před zápasem, na hřišti zmizí. Zajímavé je, že zápasy, v nichž jde extrémně o všechno, zvládáme.“

A psychika jde najednou nahoru, že?

„Byli jsme úplně dole a dokázali jsme se z toho zvednout. Cítím i na klucích, že mentalita je úplně jiná než třeba před měsícem. Je to o výsledcích, že jo…Nadstavba nám pomohla. Dali jsme se dohromady, semkli se. Dobře jsme trénovali, makali jsme a vrátilo se nám to. Sice za pět minut dvanáct, ale vrátilo. Patří k tomu i štěstí. Jen je škoda, že jsme na jaře nedohráli lépe některé zápasy. Herně jsme se zvedli a měli jsme na to. Udělali jsme zbytečně moc remíz.“

Vy jste se v důležitých utkáních na konci sezony dvakrát trefil. To taky pomůže na sebevědomí, co?

„Gól v Pardubicích řadím mezi ty nejdůležitější v kariéře. Chtěl bych samozřejmě dávat víc branek. Někdy hraju na pozicích vzadu, takže je to složité. Snažím se pomáhat týmu.“

Jak vidíte odvetu s Vyškovem?

„Určitě jsme chtěli víc než vyhrát 1:0. Přišlo mi, že vzadu měli okénka a my jsme to lépe nedohráli. Buď přišel špatný centr, nebo ztráta. Vyškov jsme tím dostali do hry. Oni fakt zlobili, kvalitu mají. Dali nám tyč, Dosty (brankář Stanislav Dostál) nás opět podržel. Nesmíme dělat takové chyby. Doufám, že se do druhého zápasu poučíme. Určitě bychom měli předvést lepší výkon. Hráli jsme tam už pohár (předloni). Byl to těžký zápas, ale zvládli jsme to. Máme výhodu, která sice není extra velká, ale o to budeme koncentrovanější. Věřím, že to zvládneme.“

Zaujali vás afričtí borci na druhé straně?

„Ještě jsem nehrál proti týmu, kde by jich bylo tolik. Oni mají jinou dynamiku, jsou šikovní. Co se týká taktiky a zodpovědnosti, tam to asi není ideální. Toho bychom třeba mohli využít. Ale jsou to dobří fotbalisté a v baráži jsou asi zaslouženě.“

Vyznal jste se v nich?

„Upřímně, jen podle čísel. Nemůžu říct, který z nich byl nejlepší. Fakt nevím. Omlouvám se, že je neznám. Ale určitě by se v první lize uplatnili.“

Vnímáte nyní větší podporu fanoušků?

„Je to super. Když jsem chodil ve Zlíně na hokejovou baráž, říkal jsem si, že je škoda, že nechodí i na fotbal. A nakonec se mi to splnilo. Jsem za to strašně rád.“