Kubala míří do Baníku: Je to posun, něco velkého. Lanařila ho Slavia?

Zajímavé zboží bylo na radaru mocných. Nakonec z toho nebude přestup do Slavie, nýbrž do Baníku. Filip Kubala, bleskurychlý forvard Hradce Králové, už s ostravským mančaftem trénuje - a kouč fotbalových „votroků“ Jozef Weber počítá s jeho odchodem. Nakonec, třiadvacetiletý útočník se už přišel rozloučit s týmem, za nějž dal v posledních dvou sezonách dvanáct gólů.

Filipe, trenér už je smířen s vaším odchodem.

„Nechci to zakřiknout. Cokoliv je před podpisem, může dopadnout jakkoli. Ale jsem rád, že mi to vyšlo a mohl jsem se v Hradci rozloučit. Doufám, že to kluby dořeší a přestup dopadne.“

Berete odchod do Baníku jako posun? Výsledkově to tak v posledních dvou letech není.

„Nedá se hodnotit za takhle krátký čas, jestli jeden tým skončil líp nebo hůř. (usmívá se) Pro mě osobně je to Ostrava… Byl jsem tam už v mládeži rok, pocházím vlastně z tama. Takže je to něco velkého pro mě, pro rodinu, pro kamarády, pro známé. I když jsem tady zažil dva krásné roky, je to pro mě velký posun.“

Ochomýtala se kolem vás i Slavia. Bylo to blízko?

„Zájem určitě byl, ale Baník projevil na konci mnohem větší zájem. Bylo to opravdu, opravdu silné, dalo mi to jasný směr. Proto jsem se takhle rozhodl a věřím, že všechno dopadne.“

Máte za sebou maličko rozporuplnou sezonu. Sice jste byl produktivní, ale měl jste zdravotní problémy s kotníkem. Bylo to složité?

„Vlastně až teď do jara jsem nikdy žádný problém neměl. Musel jsem se začít trochu jinak starat. Vypadá to jako klišé, ale některé věci fungují v životě jinak, když máte osmnáct let a když třiadvacet. Zranění přicházejí, je potřeba se na ně připravit.“

Zabrzdilo vás to?

„Samozřejmě, v hlavě jsem měl naplánovaný nějaký cíl. Ale pro mě je to nějaká zkušenost. Jen chci říct jednu věc.“

Ano?

„Loučení tady v Hradci je pro mě těžké. Oblíbil jsem si město, kluky, jsem rád, že si mě pan Sabou a pan Jukl vytáhli ze Slovácka. Ty dva roky pro mě byly obrovské. Loučení je složité, ale já jsem věděl, že to přijde, mám ještě větší ambice ve fotbale něco dokázat. Bylo to tady náročné, ale krásné.“